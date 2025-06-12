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Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России
Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России
В Алуште на центральной набережной развернули 100-метровый флаг в ходе празднования Дня России, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T12:49
2025-06-12T12:49
2025-06-12T12:49
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Алуште на центральной набережной развернули 100-метровый флаг в ходе празднования Дня России, сообщает администрация города.В акции приняли участие руководство города, депутаты, активисты общественных организаций и национально-культурных объединений, участники специальной военной операции. Участники мероприятия развернули триколор и пронесли его вдоль городской набережной.Также в рамках празднования Дня России в Алуште проходят авто- и велопробеги по улицам города и районам муниципалитета, а в морской акватории – парад моторных катеров, украшенных российскими флагами.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня России Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России Как Крым отмечал День России в украинский период
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, праздники и памятные даты, день россии, общество, новости крыма
Стометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России
В Алуште развернули 100-метровый флаг и устроили парад катеров в честь Дня России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Алуште на центральной набережной развернули 100-метровый флаг в ходе празднования Дня России, сообщает администрация города.
В акции приняли участие руководство города, депутаты, активисты общественных организаций и национально-культурных объединений, участники специальной военной операции.
Участники мероприятия развернули триколор и пронесли его вдоль городской набережной.
Также в рамках празднования Дня России в Алуште проходят авто- и велопробеги по улицам города и районам муниципалитета, а в морской акватории – парад моторных катеров, украшенных российскими флагами.
12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.
С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.
В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.
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