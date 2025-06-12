https://crimea.ria.ru/20250612/rossiya-zaschischaet-pravdu-i-otstaivaet-traditsionnye-tsennosti--putin-1147158327.html

Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин

Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин

Россия сегодня отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T12:56

2025-06-12T12:56

2025-06-12T12:52

россия

владимир путин (политик)

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Россия сегодня отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда, приуроченной ко Дню России.Путин отметил, что День России символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны.Также праздник знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях12 июня, в День России, в Кремле Владимир Путин проводит в Кремле торжественную церемонию, на которой награждает Героев Труда и вручает Государственные премии за выдающиеся успехи в области литературы и искусства, науки и технологий, а также правозащитной и гуманитарной областях. В список лауреатов вошли летчики-космонавты, военные, представители общественных организаций, журналисты, государственные деятели, музыканты, многодетные матери, работники сфер культуры, здравоохранения, промышленности и образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), день россии, общество, награды, новости