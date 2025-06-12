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Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин
Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин
Россия сегодня отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T12:56
2025-06-12T12:56
2025-06-12T12:52
россия
владимир путин (политик)
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Россия сегодня отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда, приуроченной ко Дню России.Путин отметил, что День России символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны.Также праздник знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях12 июня, в День России, в Кремле Владимир Путин проводит в Кремле торжественную церемонию, на которой награждает Героев Труда и вручает Государственные премии за выдающиеся успехи в области литературы и искусства, науки и технологий, а также правозащитной и гуманитарной областях. В список лауреатов вошли летчики-космонавты, военные, представители общественных организаций, журналисты, государственные деятели, музыканты, многодетные матери, работники сфер культуры, здравоохранения, промышленности и образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), день россии, общество, награды, новости
Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин
Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Россия сегодня отвечает на сложные вызовы, защищает правду и справедливость и отстаивает традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей Героя Труда, приуроченной ко Дню России.
"Важно, что сегодня мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности. Мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот, наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России", - сказал глава государства.
Путин отметил, что День России символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов нашей страны.
Также праздник знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях
"Такая цельность восприятия России – наше общее важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренне преданность Родине укрепляет его силу, независимость и суверенитет", - добавил президент.
12 июня, в День России, в Кремле Владимир Путин проводит в Кремле торжественную церемонию, на которой награждает Героев Труда и вручает Государственные премии за выдающиеся успехи в области литературы и искусства, науки и технологий, а также правозащитной и гуманитарной областях.
В список лауреатов вошли летчики-космонавты, военные, представители общественных организаций, журналисты, государственные деятели, музыканты, многодетные матери, работники сфер культуры, здравоохранения, промышленности и образования.
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