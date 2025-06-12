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Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России

Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России

Россия вернулась к себе, отбросив ложные западные ценности, отстояла свой суверенитет и совершила настоящий прорыв в будущее. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T09:44

2025-06-12T09:44

2025-06-12T09:44

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день россии

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Россия вернулась к себе, отбросив ложные западные ценности, отстояла свой суверенитет и совершила настоящий прорыв в будущее. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном обращении по случаю Дня России.Сегодня за это будущее сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции, добавил глава республики."Вся страна сплотилась вокруг нашего президента и Вооруженных сил. Мы уверены, что Победа будет за нами. Что наша Родина выйдет из любых испытаний еще более сильной, могучей и прекрасной", - добавил Аксенов.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что Россия является государством-цивилизацией. Страна "окончательно порвала с эпохой поиска своего места в чужом доме и приступает к наведению порядка в своем", подчеркнул он.По словам политика, годы "бесплодных попыток добиться от Запада признания нас своими ушли в прошлое"."Запад доходчиво продемонстрировал нам, как он относится к России, к русским, к нашему языку и культуре. Все это для него не является ценностью, а вот для нас это — основа нашего духовного и физического существования. И мы будем все это отстаивать и развивать всеми доступными нам средствами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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