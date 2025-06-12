Пожар в центре Симферополя – что известно
В центре Симферополя вспыхнул пожар
18:10 12.06.2025 (обновлено: 18:21 12.06.2025)
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел в одном из зданий в центре Симферополя. На месте работают спасатели, медики и правоохранители, передает корреспондент РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
Пожар в центре Симферополя
Инцидент произошел в четверг вечером. В здании на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гоголя произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Также приехали скорая помощь и Росгвардия.
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
Пожар в центре Симферополя
Сейчас территория оцеплена, спасатели тушат пожар.
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
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Пожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
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Пожар в центре Симферополя
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
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Пожар в центре Симферополя
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Пожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
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Пожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
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Пожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
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Пожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
Подробности происшествия выясняются.
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