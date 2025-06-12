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Пожар в центре Симферополя – что известно

Пожар в центре Симферополя – что известно - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Пожар в центре Симферополя – что известно

Пожар произошел в одном из зданий в центре Симферополя. На месте работают спасатели, медики и правоохранители, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T18:10

2025-06-12T18:10

2025-06-12T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пожар произошел в одном из зданий в центре Симферополя. На месте работают спасатели, медики и правоохранители, передает корреспондент РИА Новости Крым.Инцидент произошел в четверг вечером. В здании на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гоголя произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Также приехали скорая помощь и Росгвардия.Сейчас территория оцеплена, спасатели тушат пожар. Подробности происшествия выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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