Пожар в ресторане в центре Симферополя полностью потушили
В Симферополе ликвидирован пожар в ресторане
18:47 12.06.2025 (обновлено: 19:00 12.06.2025)
© РИА Новости КрымПожар в центре Симферополя
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Огнеборцы потушили пожар в ресторане в центре Симферополя, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"В 18:41 - полная ликвидация пожара. Предварительная причина пожара – неисправность кухонной вытяжки", - сказано в сообщении.
По данным врио заместителя начальника Главного управления (по ГПС) МЧС России по Республике Крым Максима Сергиенко, огонь вспыхнул на кровле ресторана.
"Сегодня в 17:49 на центр связи поступило сообщение о возгорании в ресторане на проспекте Кирова. Оперативно к месту направлены силы и средства – две автоцистерны и одна автолестница... По прибытию на место обнаружено возгорание на кровле", - сообщил он.
Пожар в одном из зданий в центре Симферополя – на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гоголя – произошел в четверг вечером. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Также приехали скорая помощь и Росгвардия. Территория была временно оцеплена.
По данным МЧС, огонь был локализован на площади 21 квадратный метр в 18:08. Открытое горение ликвидировано в 18:23. Как сообщили в МЧС, в тушении пожара были задействованы 26 специалистов и 10 единиц техники.
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