https://crimea.ria.ru/20250612/pozhar-v-kafe-v-tsentre-simferopolya-polnostyu-potushili-1147170395.html

Пожар в ресторане в центре Симферополя полностью потушили

Пожар в ресторане в центре Симферополя полностью потушили - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Пожар в ресторане в центре Симферополя полностью потушили

Огнеборцы потушили пожар в ресторане в центре Симферополя, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T18:47

2025-06-12T18:47

2025-06-12T19:00

симферополь

крым

гу мчс рф по республике крым

пожар

происшествия

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147168589_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_7309a0bdce8f6c54452d34774cd0d9dd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Огнеборцы потушили пожар в ресторане в центре Симферополя, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным врио заместителя начальника Главного управления (по ГПС) МЧС России по Республике Крым Максима Сергиенко, огонь вспыхнул на кровле ресторана.Пожар в одном из зданий в центре Симферополя – на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гоголя – произошел в четверг вечером. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Также приехали скорая помощь и Росгвардия. Территория была временно оцеплена.По данным МЧС, огонь был локализован на площади 21 квадратный метр в 18:08. Открытое горение ликвидировано в 18:23. Как сообщили в МЧС, в тушении пожара были задействованы 26 специалистов и 10 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма