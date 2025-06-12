https://crimea.ria.ru/20250612/obnaruzheny-dvoe-vyzhivshikh-posle-aviakatastrofy-v-indii-1147167472.html

Обнаружены двое выживших после авиакатастрофы в Индии

Обнаружены двое выживших после авиакатастрофы в Индии - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Обнаружены двое выживших после авиакатастрофы в Индии

В Индии на месте падения пассажирского самолета обнаружены два выживших человека. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T17:51

2025-06-12T17:51

2025-06-12T17:51

индия

происшествия

в мире

авиакатастрофа

крушение самолета

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Индии на месте падения пассажирского самолета обнаружены два выживших человека. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, передает РИА Новости.Он добавил, что число погибших из-за крушения самолета может продолжать расти, поскольку самолет упал в жилом районе.В четверг индийские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета после взлета с аэропорта Ахмедабада. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По данным полиции, все находившиеся в самолете люди погибли.Как отмечало РИА Новости, крушение потерпел Boeing 787 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон.Воздушное судно упало на жилой район. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет упал на крышу общежития для врачей.После трагедии индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, происшествия, в мире, авиакатастрофа, крушение самолета, новости