https://crimea.ria.ru/20250612/na-pozhare-v-mnogoetazhke-simferopolya-evakuirovali-26-chelovek-1147162025.html

На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек

На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025

На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек

В одном из многоквартирных домов на улице Героев Сталинграда в Симферополе произошел пожар, спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 26 жильцов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T14:40

2025-06-12T14:40

2025-06-12T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В одном из многоквартирных домов на улице Героев Сталинграда в Симферополе произошел пожар, спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 26 жильцов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.В 14:03 огнеборцам удалось локализовать возгорание.Накануне в селе Родники Нижнегорского района Крыма из-за сильных порывов ветра произошло короткое замыкание проводов на уличных столбах. В результате сгорел частный жилой дом, сарай и огород на площади 262 "квадрата". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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