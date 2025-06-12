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На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек
На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек - РИА Новости Крым, 12.06.2025
На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек
В одном из многоквартирных домов на улице Героев Сталинграда в Симферополе произошел пожар, спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 26 жильцов. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:40
2025-06-12T14:40
2025-06-12T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В одном из многоквартирных домов на улице Героев Сталинграда в Симферополе произошел пожар, спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки 26 жильцов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.В 14:03 огнеборцам удалось локализовать возгорание.Накануне в селе Родники Нижнегорского района Крыма из-за сильных порывов ветра произошло короткое замыкание проводов на уличных столбах. В результате сгорел частный жилой дом, сарай и огород на площади 262 "квадрата". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасатели МЧС и флот тушат пожар в районе Камышового шоссе Трое детей погибли на пожаре в сельском доме в Башкортостане Пристройка жилого дома сгорела под Симферополем
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На пожаре в многоэтажке Симферополя эвакуировали 26 человек
В Симферополе 26 человек эвакуированы во время пожара в многоэтажке
14:40 12.06.2025 (обновлено: 14:47 12.06.2025)