https://crimea.ria.ru/20250612/krymskiy-most-seychas-ochered-sokhranyaetsya-so-storony-kerchi-1147166863.html

Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи

Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи

К вечеру четверга перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T17:15

2025-06-12T17:15

2025-06-12T17:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на въезде в Крым пробки больше нет - проезд на досмотр со стороны Тамани свободен.Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 авто. К 14:00 очереди скопились с обеих сторон мостового перехода. Проезда ждали 420 авто.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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