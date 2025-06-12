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Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи
К вечеру четверга перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T17:15
2025-06-12T17:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом на въезде в Крым пробки больше нет - проезд на досмотр со стороны Тамани свободен.Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 авто. К 14:00 очереди скопились с обеих сторон мостового перехода. Проезда ждали 420 авто.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, новости
Крымский мост сейчас: очередь сохраняется со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас проезда ждут 210 машин со стороны Керчи

17:15 12.06.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К вечеру четверга перед досмотровыми пунктами у Крымского моста сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 17:00 в очереди со стороны Керчи находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом на въезде в Крым пробки больше нет - проезд на досмотр со стороны Тамани свободен.
Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 авто. К 14:00 очереди скопились с обеих сторон мостового перехода. Проезда ждали 420 авто.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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