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Крымский мост сегодня: новости последнего часа - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Крымский мост сегодня: новости последнего часа
Крымский мост сегодня: новости последнего часа - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Крымский мост сегодня: новости последнего часа
К обеду четверга у Крымского моста скопились очереди перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Сейчас проезда ждут 420 автомобилей со стороны Керчи и Тамани,... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:14
2025-06-12T14:15
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста скопились очереди перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Сейчас проезда ждут 420 автомобилей со стороны Керчи и Тамани, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 авто.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сегодня: новости последнего часа

Крымский мост: в пробке со стороны Керчи и Тамани стоят 420 машин

14:14 12.06.2025 (обновлено: 14:15 12.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста скопились очереди перед досмотровыми пунктами с обеих сторон. Сейчас проезда ждут 420 автомобилей со стороны Керчи и Тамани, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ждут 170 автомобилей", - говорится в сообщении.
Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин. Спустя два часа в пробке стояло уже 850 авто.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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