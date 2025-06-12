https://crimea.ria.ru/20250612/krymskiy-most-aktualnye-dannye-po-probkam-i-vremeni-ozhidaniya-proezda-1147155446.html

Крымский мост: актуальные данные по пробкам и времени ожидания проезда

Крымский мост: актуальные данные по пробкам и времени ожидания проезда - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Крымский мост: актуальные данные по пробкам и времени ожидания проезда

Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T11:11

2025-06-12T11:11

2025-06-12T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Пробка у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка на въезде в Крым начала расти в 7 утра. Тогда проезда ожидали 360 автомобилей. Спустя час их число выросло до 520 авто. К 9:00 въезда в Крым ожидали 720 машин.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любой автомобиль и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250526/vau-effekt-garantirovan-kto-i-kak-vstrechaet-turistov-u-krymskogo-mosta-1146586436.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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