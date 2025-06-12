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Крушение самолета в Индии и очередной обмен пленными: главное за день

Крушение самолета в Индии и очередной обмен пленными: главное за день - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Крушение самолета в Индии и очередной обмен пленными: главное за день

В Индии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, полиция обнаружила выжившего. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T22:14

2025-06-12T22:14

2025-06-12T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Индии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, полиция обнаружила выжившего. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Президент России Владимир Путин провел совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения. В центре Симферополя вспыхнул пожар. В Белгородской области из-за атаки ВСУ погиб двухлетний ребенок. Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение пассажирского самолета в ИндииСамолет Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, разбился близ города Ахмадабада на западе Индии. Борт упал вскоре после взлета из аэропорта на общежитие медицинского колледжа, после чего произошел взрыв, сообщают местные издания. На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Первоначально сообщалось, что все находившиеся в самолете люди погибли.Позже комиссар полиции Ахмедабад Гьянендру Сингх Малик сообщил, что правоохранители обнаружили одного выжившего. По данным СМИ, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш из Лондона сидел на месте 11А. Неясно, как он выжил, но части самолета, по-видимому, остались целыми после крушения, отметили в полиции.На данный момент СМИ пишут, что в катастрофе погибли более 310 человек, в том числе находившиеся в общежитии медики. Причины крушения официально пока не называются. Очередной обмен военнопленными между РФ и УкраинойРоссийская сторона вернула из украинского плена очередную группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Взамен Киеву была передана группа военнопленных ВСУ.В то же время в Минобороны РФ заявили, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войскПрезидент России Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы сообщил, что РФ накопила хороший опыт для того, чтобы создать войска беспилотных систем как отдельный род войск.Он также отметил, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.Гибель ребенка после атаки ВСУВ четверг беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка Белгородской области. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом. По данным Гладкова, мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка – контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение. Также пострадал мужчина, который в момент удара находился в квартире в атакованном ВСУ доме.Позже губернатор сообщил, что раненый ребенок скончался в реанимации. Пожар в центре СимферополяПожар в одном из зданий в центре Симферополя – на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гоголя – произошел в четверг вечером. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, скорая помощь и Росгвардия. Территория была временно оцеплена. Предварительной причиной ЧП стала неисправность вытяжки на кухне ресторана. По данным МЧС, огонь был локализован на площади 21 квадратный метр в 18:08. Открытое горение ликвидировано в 18:23. Полностью возгорание потушили к 18:41.Отказ Германии в передаче ракет Taurus УкраинеМинистр обороны Германии Борис Писториус встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам переговоров глава минобороны ФРГ заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus.При этом Берлин планирует выделить Киеву еще 1,9 млрд евро в дополнение к 7 млрд евро, выделенным в последние месяцы. Но этот транш должен быть одобрен Бундестагом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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