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Как Крым отмечал День России в украинский период - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Как Крым отмечал День России в украинский период
Как Крым отмечал День России в украинский период - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Как Крым отмечал День России в украинский период
Крымчане на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины отмечали День России массовыми мероприятиями несмотря на противодействие и... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T08:16
2025-06-12T08:16
крым
история
россия
день россии
праздники и памятные даты
радио "спутник в крыму"
наталья киселева
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Крымчане на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины отмечали День России массовыми мероприятиями несмотря на противодействие и постоянную угрозу провокаций со стороны киевских властей и националистических партий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По словам эксперта, эти праздничные мероприятия в Крыму в День России были "костью в горле" для киевских властей и националистических партий и организаций. Они не только критиковали крымчан за участие в праздновании, но и угрожали им. Поэтому определенная часть участников этих праздничных мероприятий опасалась брать с собой детей, поскольку от националистов можно было ожидать любых провокаций.Социолог также указала на крымскую особенность отношения к Дню России, которая в этом плане отличала полуостров от регионов исторической России.По мнению руководителя крымского филиала ФоРГО, в этом аспекте День России для крымчан более близкий к сердцу праздник, чем для жителей других регионов, поскольку русскому полуострову пришлось более 20 лет жить на чужбине, сохраняя свою приверженность России и защищая ее от нападок националистического украинского государства.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
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крым, история, россия, день россии, праздники и памятные даты, наталья киселева, общество
Как Крым отмечал День России в украинский период

Крым в украинские годы постоянно отмечал День России митингами и концертами – социолог

08:16 12.06.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Крымчане на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины отмечали День России массовыми мероприятиями несмотря на противодействие и постоянную угрозу провокаций со стороны киевских властей и националистических партий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.

"Украина изначально строила свое государство как мононациональное, националистическое и антироссийское, тем не менее крымчане отмечали День России каждый год, причем не только у себя на кухнях, а проводили различные мероприятия. Их организовывали различные пророссийские организации, прежде всего Русская община в Крыму и Севастополе. Были концерты и многочисленные митинги", – сказала Киселева.

По словам эксперта, эти праздничные мероприятия в Крыму в День России были "костью в горле" для киевских властей и националистических партий и организаций. Они не только критиковали крымчан за участие в праздновании, но и угрожали им. Поэтому определенная часть участников этих праздничных мероприятий опасалась брать с собой детей, поскольку от националистов можно было ожидать любых провокаций.
Социолог также указала на крымскую особенность отношения к Дню России, которая в этом плане отличала полуостров от регионов исторической России.

"Крымчане не ставили во главу угла тот факт, что День России связан с актом провозглашения Декларации о суверенитете РСФСР и развалом Советского Союза. Мы этим показывали свое отношение к своей большой Родине – России, что мы в 1991 году не по своей воле оказались в составе Украины. Мы вкладывали другой смысл. Выходя на площади и празднуя при Украине День России, мы показывали, что Крым – русский", – пояснила Киселева.

По мнению руководителя крымского филиала ФоРГО, в этом аспекте День России для крымчан более близкий к сердцу праздник, чем для жителей других регионов, поскольку русскому полуострову пришлось более 20 лет жить на чужбине, сохраняя свою приверженность России и защищая ее от нападок националистического украинского государства.
12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.
В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин.
С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.
В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.
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