https://crimea.ria.ru/20250612/kak-krym-otmechal-den-rossii-v-ukrainskiy-period-1147142933.html

Как Крым отмечал День России в украинский период

Как Крым отмечал День России в украинский период - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Как Крым отмечал День России в украинский период

Крымчане на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины отмечали День России массовыми мероприятиями несмотря на противодействие и... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T08:16

2025-06-12T08:16

2025-06-12T08:16

крым

история

россия

день россии

праздники и памятные даты

радио "спутник в крыму"

наталья киселева

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Крымчане на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины отмечали День России массовыми мероприятиями несмотря на противодействие и постоянную угрозу провокаций со стороны киевских властей и националистических партий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По словам эксперта, эти праздничные мероприятия в Крыму в День России были "костью в горле" для киевских властей и националистических партий и организаций. Они не только критиковали крымчан за участие в праздновании, но и угрожали им. Поэтому определенная часть участников этих праздничных мероприятий опасалась брать с собой детей, поскольку от националистов можно было ожидать любых провокаций.Социолог также указала на крымскую особенность отношения к Дню России, которая в этом плане отличала полуостров от регионов исторической России.По мнению руководителя крымского филиала ФоРГО, в этом аспекте День России для крымчан более близкий к сердцу праздник, чем для жителей других регионов, поскольку русскому полуострову пришлось более 20 лет жить на чужбине, сохраняя свою приверженность России и защищая ее от нападок националистического украинского государства.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

https://crimea.ria.ru/20250611/patrioticheskiy-fleshmob-v-krymu-proveli-dlya-ukrainskikh-pereselentsev-1147141543.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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