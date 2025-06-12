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Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны
Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны
Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:31
2025-06-12T14:39
министерство обороны рф
обмен пленными
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.На данный момент освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250610/velikolepnoe-chuvstvo-voiny-rf-ob-osvobozhdenii-iz-ukrainskogo-plena-1147113523.html
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министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны

Еще одна группа российских военных вернулась из украинского плена - Минобороны

14:31 12.06.2025 (обновлено: 14:39 12.06.2025)
 
© Министерство обороны РФАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
Автобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны.
"12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
На данный момент освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Бойцов доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.
10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.
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Министерство обороны РФОбмен пленнымиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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