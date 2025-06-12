https://crimea.ria.ru/20250612/iz-ukrainskogo-plena-vozvraschena-esche-odna-gruppa-voennykh-rf--minoborony--1147161787.html

Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны

Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны

Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T14:31

2025-06-12T14:31

2025-06-12T14:39

министерство обороны рф

обмен пленными

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147161675_127:0:1107:551_1920x0_80_0_0_73021255e3238c8cf142b446e40eac86.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.На данный момент освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Бойцов доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250610/velikolepnoe-chuvstvo-voiny-rf-ob-osvobozhdenii-iz-ukrainskogo-plena-1147113523.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости