Из украинского плена возвращена еще одна группа военных РФ – Минобороны
Еще одна группа российских военных вернулась из украинского плена - Минобороны
14:31 12.06.2025 (обновлено: 14:39 12.06.2025)
© Министерство обороны РФАвтобусы с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российская сторона в четверг вернула из украинского плена группу военнослужащих Вооруженных сил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Об этом сообщает Минобороны.
"12 июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
На данный момент освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Бойцов доставят в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.
10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.
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