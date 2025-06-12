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Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России
Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России
День России – праздник, объединяющий всю нашу большую страну, жители города-героя Севастополь присоединились к праздничным мероприятиям и развернули триколор на РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:26
2025-06-12T14:26
2025-06-12T14:26
севастополь
михаил развожаев
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. День России – праздник, объединяющий всю нашу большую страну, жители города-героя Севастополь присоединились к праздничным мероприятиям и развернули триколор на мысе Хрустальный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам главы региона, в этот день Севастополе вспоминают великое историческое прошлое, героев и тысячелетнюю историю государственности, понимая, что это тот "мощнейший базис и фундамент, на котором мы сегодня все вместе с троим великое будущее".В этот день в городе на разных локациях проходит множество мероприятий.Одно из них – ставшая традиционной акция развертывания государственного флага состоялась на мысе Хрустальном, возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом.Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.Праздничная атмосфера царит и в центре города, и в "Новом Херсонесе" – атмосферном музейно-храмовом комплексе, где и без того насыщенную программу сегодня украшают выступления Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Крыма и Севастополя Владимира Кима и народного коллектива "Севастопольский камерный хор" (худрук Татьяна Барсова).Оба коллектива в этот праздничный день впервые презентуют город-герой на Всероссийском марафоне классической музыки "Кантата. Россия", география которого охватывает на сегодняшний день 12 регионов страны.Вместе с Севастополем в марафоне принимает участие: Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Юрьевец и Калининград.На площадке "Нового Херсонеса" музыканты исполнили гимн России.Кроме того, в этот день в музейно-храмовом комплексе состоится открытие экспозиции Музея Крыма и Новороссии.Также в рамках празднования Дня России здесь пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем РоссииВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня РоссииСтометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России
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севастополь, михаил развожаев, день россии, новости севастополя, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, общество, крым
Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России
В Севастополе в День России развернули триколор на мысе Хрустальный
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. День России – праздник, объединяющий всю нашу большую страну, жители города-героя Севастополь присоединились к праздничным мероприятиям и развернули триколор на мысе Хрустальный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Гордиться своей историей – у нас в крови. Так выросло и новое поколение настоящих героев: прямо сейчас они куют наше настоящее и будущее", – сказал Развожаев в своем обращении к севастопольцам по случаю празднования Дня России.
По словам главы региона, в этот день Севастополе вспоминают великое историческое прошлое, героев и тысячелетнюю историю государственности, понимая, что это тот "мощнейший базис и фундамент, на котором мы сегодня все вместе с троим великое будущее".
"Прямо следом за Днем России у нас День города Севастополя. И этом очень символично. Потому что Россия и Севастополь неотделимы", – заявил губернатор журналистам после торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
В этот день в городе на разных локациях проходит множество мероприятий.
Одно из них – ставшая традиционной акция развертывания государственного флага состоялась на мысе Хрустальном, возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом.
Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.
Праздничная атмосфера царит и в центре города, и в "Новом Херсонесе" – атмосферном музейно-храмовом комплексе, где и без того насыщенную программу сегодня украшают выступления Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Крыма и Севастополя Владимира Кима и народного коллектива "Севастопольский камерный хор" (худрук Татьяна Барсова).
Оба коллектива в этот праздничный день впервые презентуют город-герой на Всероссийском марафоне классической музыки "Кантата. Россия", география которого охватывает на сегодняшний день 12 регионов страны.
Вместе с Севастополем в марафоне принимает участие: Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Юрьевец и Калининград.
На площадке "Нового Херсонеса" музыканты исполнили гимн России.
Кроме того, в этот день в музейно-храмовом комплексе состоится открытие экспозиции Музея Крыма и Новороссии
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Также в рамках празднования Дня России здесь пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.
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