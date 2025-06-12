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Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России

Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Гордиться своей историей у нас в крови: Севастополь празднует День России

День России – праздник, объединяющий всю нашу большую страну, жители города-героя Севастополь присоединились к праздничным мероприятиям и развернули триколор на РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T14:26

2025-06-12T14:26

2025-06-12T14:26

севастополь

михаил развожаев

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. День России – праздник, объединяющий всю нашу большую страну, жители города-героя Севастополь присоединились к праздничным мероприятиям и развернули триколор на мысе Хрустальный. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам главы региона, в этот день Севастополе вспоминают великое историческое прошлое, героев и тысячелетнюю историю государственности, понимая, что это тот "мощнейший базис и фундамент, на котором мы сегодня все вместе с троим великое будущее".В этот день в городе на разных локациях проходит множество мероприятий.Одно из них – ставшая традиционной акция развертывания государственного флага состоялась на мысе Хрустальном, возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом.Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.Праздничная атмосфера царит и в центре города, и в "Новом Херсонесе" – атмосферном музейно-храмовом комплексе, где и без того насыщенную программу сегодня украшают выступления Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Крыма и Севастополя Владимира Кима и народного коллектива "Севастопольский камерный хор" (худрук Татьяна Барсова).Оба коллектива в этот праздничный день впервые презентуют город-герой на Всероссийском марафоне классической музыки "Кантата. Россия", география которого охватывает на сегодняшний день 12 регионов страны.Вместе с Севастополем в марафоне принимает участие: Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль, Юрьевец и Калининград.На площадке "Нового Херсонеса" музыканты исполнили гимн России.Кроме того, в этот день в музейно-храмовом комплексе состоится открытие экспозиции Музея Крыма и Новороссии.Также в рамках празднования Дня России здесь пройдет театрализованное шествие "Таврический вояж", выступления ведущих коллективов в рамках "Большого фестиваля искусств в Херсонесе", эксклюзивная программа в "Точке Опоры" и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем РоссииВ Симферополе развернули 30-метровый триколор в честь Дня РоссииСтометровый триколор и парад катеров: как Алушта отмечает День России

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, день россии, новости севастополя, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, общество, крым