https://crimea.ria.ru/20250612/gde-v-krymu-v-chetverg-proydut-dozhdi-1147117853.html

Где в Крыму в четверг пройдут дожди

Где в Крыму в четверг пройдут дожди - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Где в Крыму в четверг пройдут дожди

В четверг погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T00:01

2025-06-12T00:01

2025-06-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/odin-iz-blizhayshikh-pyati-let-mozhet-stat-samym-teplym-v-istorii-1146973487.html

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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