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Где в Крыму в четверг пройдут дожди
Где в Крыму в четверг пройдут дожди - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Где в Крыму в четверг пройдут дожди
В четверг погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T00:01
2025-06-12T00:01
2025-06-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +22 градусов, днем от +26 до +30.В Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в четверг пройдут дожди
В Крыму в четверг до +30 градусов и пониженное атмосферное давление
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду на полуострове будет определять область пониженного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +23, днем +24…+30 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18, днем +25...+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный 6-11 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +22 градусов, днем от +26 до +30.
В Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных и восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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