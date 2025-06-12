https://crimea.ria.ru/20250612/flag-rossii-razvernuli-na-beloy-skale-v-krymu-1147166245.html

Флаг России развернули на Белой скале в Крыму

Флаг России развернули на Белой скале в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Флаг России развернули на Белой скале в Крыму

Крымские спасатели развернули флаг России на отвесной части Белой скалы в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T16:42

2025-06-12T16:42

2025-06-12T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели развернули флаг России на отвесной части Белой скалы в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В акции приняли участие специалисты "Крым-Спаса" и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Альпинисты спустились с вершины при помощи специального снаряжения, а затем развернули флаг Российской Федерации размером 10 на 15 метров на высоте около 100 метров.Акция спасателей стала символом единения и патриотизма, а также была призвана привлечь внимание к красоте Крымского полуострова, отметили в МЧС.Кроме того, российский триколор сегодня развивается на вершине Северной Демерджи.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, день россии, праздники и памятные даты, мчс крыма, новости крыма, патриотическое воспитание, белогорский район, алушта, горы крыма