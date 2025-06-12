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Флаг России развернули на Белой скале в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Флаг России развернули на Белой скале в Крыму
Флаг России развернули на Белой скале в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Флаг России развернули на Белой скале в Крыму
Крымские спасатели развернули флаг России на отвесной части Белой скалы в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T16:42
2025-06-12T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели развернули флаг России на отвесной части Белой скалы в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В акции приняли участие специалисты "Крым-Спаса" и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Альпинисты спустились с вершины при помощи специального снаряжения, а затем развернули флаг Российской Федерации размером 10 на 15 метров на высоте около 100 метров.Акция спасателей стала символом единения и&nbsp;патриотизма, а&nbsp;также была призвана привлечь внимание к&nbsp;красоте Крымского полуострова, отметили в МЧС.Кроме того, российский триколор сегодня развивается на вершине Северной Демерджи.12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, день россии, праздники и памятные даты, мчс крыма, новости крыма, патриотическое воспитание, белогорский район, алушта, горы крыма
Флаг России развернули на Белой скале в Крыму

На Белой скале в Крыму развернули государственный флаг в честь Дня России

16:42 12.06.2025
 
© МЧС Республики КрымНа Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели развернули флаг России на отвесной части Белой скалы в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
© МЧС Республики КрымНа Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
© МЧС Республики Крым
На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
В акции приняли участие специалисты "Крым-Спаса" и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Альпинисты спустились с вершины при помощи специального снаряжения, а затем развернули флаг Российской Федерации размером 10 на 15 метров на высоте около 100 метров.
© МЧС Республики КрымНа Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России
© МЧС Республики Крым
На Белой скале в Крыму развернули флаг в честь Дня России

"15 метровый стяг на отвесной стене горы Ак-Кая развернули крымские спасатели. Сегодня место было выбрано неслучайно - скала Ак-Кая давно стала узнаваемым символом для гостей полуострова". - отмечается в сообщении.

Акция спасателей стала символом единения и патриотизма, а также была призвана привлечь внимание к красоте Крымского полуострова, отметили в МЧС.
Кроме того, российский триколор сегодня развивается на вершине Северной Демерджи.
"Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и сотрудники регионального отделения "РОССОЮЗСПАС" Республики Крым водрузили триколор на горе Северная Демерджи, на высоте 1359 метров над уровнем моря", - отметили в министерстве.
© МЧС Республики КрымРоссийский триколор на вершине Северной Демерджи
Российский триколор на вершине Северной Демерджи
© МЧС Республики Крым
Российский триколор на вершине Северной Демерджи
12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.
С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так – День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.
В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и "очеловечить" название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.
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