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Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
Двухлетний мальчик, который получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:59
2025-06-12T14:59
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
общество
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний мальчик, который получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем в четверг беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом. По данным Гладкова, мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка – контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение. Также пострадал мужчина, который в момент удара находился в квартире в атакованном ВСУ доме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, новости
Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области

Раненный при атаке дрона ВСУ двухлетний мальчик умер в больнице в Белгородской области

14:59 12.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний мальчик, который получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось", - написал он в Telegram.
Днем в четверг беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом. По данным Гладкова, мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка – контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение.
Также пострадал мужчина, который в момент удара находился в квартире в атакованном ВСУ доме.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбществоВячеслав ГладковАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости
 
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