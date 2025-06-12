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Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
Двухлетний мальчик, который получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T14:59
2025-06-12T14:59
2025-06-12T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний мальчик, который получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Днем в четверг беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в селе Борисовка. Двухлетний ребенок с бабушкой в этот момент гуляли рядом с домом. По данным Гладкова, мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, его бабушка – контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение. Также пострадал мужчина, который в момент удара находился в квартире в атакованном ВСУ доме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Двухлетний ребенок умер в больнице после атаки ВСУ в Белгородской области
Раненный при атаке дрона ВСУ двухлетний мальчик умер в больнице в Белгородской области