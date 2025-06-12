Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область
В Белгородской области при атаке БПЛА на многоэтажку ранен ребенок и двое взрослых
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал глава области в Telegram.
После оказания помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.
"Третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование", - сообщил губернатор.
В результате удара дрона в жилом доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль.
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