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Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область

Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область

Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T12:29

2025-06-12T12:29

2025-06-12T12:29

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.После оказания помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.В результате удара дрона в жилом доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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