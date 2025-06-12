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Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область
Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область
Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T12:29
2025-06-12T12:29
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
обстрелы всу
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.После оказания помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.В результате удара дрона в жилом доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, обстрелы всу, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Двухлетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона на Белгородскую область

В Белгородской области при атаке БПЛА на многоэтажку ранен ребенок и двое взрослых

12:29 12.06.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок и двое взрослых получили ранения при атаке украинского беспилотника на жилую многоэтажку в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В момент атаки бабушка с двухлетним внуком гуляли рядом. Мальчика в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и женщину, получившую минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки, доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал глава области в Telegram.
После оказания помощи мальчика переведут в детскую областную клиническую больницу, а женщину — в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.
"Третий пострадавший находился в квартире. Мужчина с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу. В настоящее время он проходит обследование", - сообщил губернатор.
В результате удара дрона в жилом доме повреждены фасад и остекление. Также посечен осколками легковой автомобиль.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбстрелы ВСУАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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