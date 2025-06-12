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Два украинских беспилотника сбили над Крымом

Два украинских беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Два украинских беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Москву и приграничье. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T07:49

2025-06-12T07:49

2025-06-12T07:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым, Москву и приграничье. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в период с 21.00 мск 11 июня до 4.10 12 июня было уничтожено 52 беспилотника.Накануне боевики неоднократно попытались атаковать Крым при помощи беспилотников. Днем над Крымом был сбит один вражеский БПЛА, ночью – еще один.Как сообщалось, в ночь на 11 июня российские войска сбили 32 дрона ВСУ. 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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