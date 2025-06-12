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Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее" - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее" - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T15:33
2025-06-12T15:33
крым
мдц "артек"
100-летие "артека"
дети
общество
константин федоренко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали участников III Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Артека".В преддверии столетнего юбилея Международного детского центра он пригласил детей стран-участниц форума в "Артек"."Это уникальная возможность для каждого ребенка. Мы искренне ждем талантливых детей в Стране Детства", - добавил директор МДЦ.IIIМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит 11-12 июня в Казани Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". В этом году форум объединил представителей более 30 дружественных стран, включая министров образования Абхазии, Белоруссии, ОАЭ, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвуют делегаты из Анголы, Буркина-Фасо, ДРК, КНДР, Сербии и Сомали, а также Гагаузии и Приднестровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
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крым, мдц "артек", 100-летие "артека", дети, общество, константин федоренко, новости крыма
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"

Артековцы из 30 стран поприветствовали участников Международного форума "Формируя будущее"

15:33 12.06.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума Формируя будущее
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали участников III Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Артека".
"За последние 10 лет к нам приехали почти 12 тысяч детей из 105 стран мира. Мы по праву носим заслуженное звание лучшего лагеря Земли, видим признание мирового родительского, педагогического и, самое главное, детского сообщества", - сказал Федоренко, обращаясь к участникам форума.
В преддверии столетнего юбилея Международного детского центра он пригласил детей стран-участниц форума в "Артек".
"Это уникальная возможность для каждого ребенка. Мы искренне ждем талантливых детей в Стране Детства", - добавил директор МДЦ.
IIIМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит 11-12 июня в Казани Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". В этом году форум объединил представителей более 30 дружественных стран, включая министров образования Абхазии, Белоруссии, ОАЭ, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвуют делегаты из Анголы, Буркина-Фасо, ДРК, КНДР, Сербии и Сомали, а также Гагаузии и Приднестровья.
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КрымМДЦ "Артек"100-летие "Артека"детиОбществоКонстантин ФедоренкоНовости Крыма
 
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