https://crimea.ria.ru/20250612/artekovtsy-iz-30-stran-privetstvovali-uchastnikov-foruma-formiruya-buduschee-1147163575.html

Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"

Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее" - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"

В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T15:33

2025-06-12T15:33

2025-06-12T15:33

крым

мдц "артек"

100-летие "артека"

дети

общество

константин федоренко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали участников III Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Артека".В преддверии столетнего юбилея Международного детского центра он пригласил детей стран-участниц форума в "Артек"."Это уникальная возможность для каждого ребенка. Мы искренне ждем талантливых детей в Стране Детства", - добавил директор МДЦ.IIIМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит 11-12 июня в Казани Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". В этом году форум объединил представителей более 30 дружественных стран, включая министров образования Абхазии, Белоруссии, ОАЭ, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвуют делегаты из Анголы, Буркина-Фасо, ДРК, КНДР, Сербии и Сомали, а также Гагаузии и Приднестровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", 100-летие "артека", дети, общество, константин федоренко, новости крыма