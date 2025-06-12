https://crimea.ria.ru/20250612/artekovtsy-iz-30-stran-privetstvovali-uchastnikov-foruma-formiruya-buduschee-1147163575.html
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее" - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T15:33
2025-06-12T15:33
2025-06-12T15:33
крым
мдц "артек"
100-летие "артека"
дети
общество
константин федоренко
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147162882_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e4f545b9b841295dc58723f714e29ef9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали участников III Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Артека".В преддверии столетнего юбилея Международного детского центра он пригласил детей стран-участниц форума в "Артек"."Это уникальная возможность для каждого ребенка. Мы искренне ждем талантливых детей в Стране Детства", - добавил директор МДЦ.IIIМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит 11-12 июня в Казани Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". В этом году форум объединил представителей более 30 дружественных стран, включая министров образования Абхазии, Белоруссии, ОАЭ, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвуют делегаты из Анголы, Буркина-Фасо, ДРК, КНДР, Сербии и Сомали, а также Гагаузии и Приднестровья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ведущую Екатерину Андрееву посвятили в артековцы в День России Выставка в честь 100-летия "Артека" открылась в московском ГУМе В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147162882_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4221b957745bcdf96faabc683bf1192.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мдц "артек", 100-летие "артека", дети, общество, константин федоренко, новости крыма
Артековцы из 30 стран приветствовали участников форума "Формируя будущее"
Артековцы из 30 стран поприветствовали участников Международного форума "Формируя будущее"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму воспитанники Международного детского центра "Артек" из 30 стран мира вместе директором МДЦ Константином Федоренко в формате онлайн приветствовали участников III Международного форума министров образования "Формируя будущее", который проходит в Казани 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Артека".
"За последние 10 лет к нам приехали почти 12 тысяч детей из 105 стран мира. Мы по праву носим заслуженное звание лучшего лагеря Земли, видим признание мирового родительского, педагогического и, самое главное, детского сообщества", - сказал Федоренко, обращаясь к участникам форума.
В преддверии столетнего юбилея Международного детского центра он пригласил детей стран-участниц форума в "Артек".
"Это уникальная возможность для каждого ребенка. Мы искренне ждем талантливых детей в Стране Детства", - добавил директор МДЦ.
IIIМеждународный форум министров образования "Формируя будущее" проходит 11-12 июня в Казани Организаторы мероприятия – Минпросвещения России, правительство Татарстана и Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история". В этом году форум объединил представителей более 30 дружественных стран, включая министров образования Абхазии, Белоруссии, ОАЭ, Южной Осетии. Впервые в мероприятии участвуют делегаты из Анголы, Буркина-Фасо, ДРК, КНДР, Сербии и Сомали, а также Гагаузии и Приднестровья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: