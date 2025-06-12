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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Российские бойцы выбили украинские формирования еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T13:09
2025-06-12T13:12
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские бойцы выбили украинские формирования еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.На этой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр"
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Армия России выбила ВСУ из Алексеевки и Петровского в ДНР

13:09 12.06.2025 (обновлено: 13:12 12.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские бойцы выбили украинские формирования еще из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
На этой неделе в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России вышли на западную границу ДНР и продолжают наступление на территории Днепропетровской области. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
За минувшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ превысили 10 тысяч боевиков.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Центр"
 
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