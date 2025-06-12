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Какой сегодня праздник: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Какой сегодня праздник: 12 июня
Какой сегодня праздник: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Какой сегодня праздник: 12 июня
Сегодня все россияне отмечают День России. Еще в этот день родились создатель "Огонька" Михаил Кольцов, американский банкир Дэвид Рокфеллер и началась история... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Сегодня все россияне отмечают День России. Еще в этот день родились создатель "Огонька" Михаил Кольцов, американский банкир Дэвид Рокфеллер и началась история Нью-Йорка.Что празднуют в мире12 июня отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, поэтому дату часто называют Днем независимости России. Праздником дата стала спустя два года.Каждый 10-й ребенок в мире — жертва детского труда. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, ежегодно 12 июня отмечают Международный день борьбы с детским трудом.Еще сегодня можно отпраздновать День гуляния с воздушными шарами или День красных роз.Знаменательные событияВ 1664 году англичане без сопротивления захватили на восточном побережье американского континента голландское поселение Новый Амстердам. Поскольку инициатором захвата был Яков Стюарт, герцог Йоркский, то поселение переименовали в Нью-Йорк.В 1849 году американец Льюис Хаслетт получил патент на изобретенный им "легочный протектор". Изобретение впоследствии, после множества усовершенствований, внесенных в том числе и российским ученым-химиком Николаем Зелинским, стало называться противогазом.В 1897 году владелец компании по производству хирургического оборудования Карл Элзенер запатентовал новое устройство – складной карманный нож со встроенной отверткой и штопором. Нож назывался "солдатским", потому что был принят на вооружение швейцарской армии вместе с новой винтовкой, для разбора которой нужна была отвертка. Штопор Элзенер добавил позже ради интереса. Со временем устройство стало называться швейцарским ножом.12 июня 1920 года состоялось официальное открытие Панамского канала – искусственно созданного пролива протяженностью более 81 километра между Панамским заливом и Карибским морем. На строительство ушло десять лет и около 400 млн долларов.В 1967 году был запущен космический аппарат Венера-4. Аппарат был доставлен в атмосферу Венеры и измерил температуру, плотность, давление и химический состав ее атмосферы. Это был первый в мире случай передачи данных об атмосфере другой планеты.Кто родилсяВ 1898 году родился русский советский писатель и журналист Михаил Кольцов. Основал журналы "Огонек", "Крокодил" и "За рубежом", был их первым редактором.В 1915 году родился американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер, глава дома Рокфеллеров в 2004-2017 годах.В 1919 году родился советский кинооператор и режиссер-документалист Игорь Бессарабов. В военные годы был специальным фотокорреспондентом газеты "На страже Родины". После войны снял более 35 документальных фильмов.В 1924 году родился 41-й президент США Джордж Буш-старший.В 1929 году родилась Анна Франк – еврейская девочка, узница нацистских концлагерей, автор знаменитого дневника.Также в этот день родились российский космонавт Юрий Батурин, кинорежиссер Константин Лопушанский, российский клоун Вячеслав Полунин, российская актриса Алиса Гребенщикова.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 12 июня

Что празднуют в России и мире 12 июня

00:00 12.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень России в Симферополе
День России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Сегодня все россияне отмечают День России. Еще в этот день родились создатель "Огонька" Михаил Кольцов, американский банкир Дэвид Рокфеллер и началась история Нью-Йорка.

Что празднуют в мире

12 июня отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, поэтому дату часто называют Днем независимости России. Праздником дата стала спустя два года.
Каждый 10-й ребенок в мире — жертва детского труда. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, ежегодно 12 июня отмечают Международный день борьбы с детским трудом.
Еще сегодня можно отпраздновать День гуляния с воздушными шарами или День красных роз.

Знаменательные события

В 1664 году англичане без сопротивления захватили на восточном побережье американского континента голландское поселение Новый Амстердам. Поскольку инициатором захвата был Яков Стюарт, герцог Йоркский, то поселение переименовали в Нью-Йорк.
В 1849 году американец Льюис Хаслетт получил патент на изобретенный им "легочный протектор". Изобретение впоследствии, после множества усовершенствований, внесенных в том числе и российским ученым-химиком Николаем Зелинским, стало называться противогазом.
В 1897 году владелец компании по производству хирургического оборудования Карл Элзенер запатентовал новое устройство – складной карманный нож со встроенной отверткой и штопором. Нож назывался "солдатским", потому что был принят на вооружение швейцарской армии вместе с новой винтовкой, для разбора которой нужна была отвертка. Штопор Элзенер добавил позже ради интереса. Со временем устройство стало называться швейцарским ножом.
12 июня 1920 года состоялось официальное открытие Панамского канала – искусственно созданного пролива протяженностью более 81 километра между Панамским заливом и Карибским морем. На строительство ушло десять лет и около 400 млн долларов.
В 1967 году был запущен космический аппарат Венера-4. Аппарат был доставлен в атмосферу Венеры и измерил температуру, плотность, давление и химический состав ее атмосферы. Это был первый в мире случай передачи данных об атмосфере другой планеты.

Кто родился

В 1898 году родился русский советский писатель и журналист Михаил Кольцов. Основал журналы "Огонек", "Крокодил" и "За рубежом", был их первым редактором.
В 1915 году родился американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер, глава дома Рокфеллеров в 2004-2017 годах.
В 1919 году родился советский кинооператор и режиссер-документалист Игорь Бессарабов. В военные годы был специальным фотокорреспондентом газеты "На страже Родины". После войны снял более 35 документальных фильмов.
В 1924 году родился 41-й президент США Джордж Буш-старший.
В 1929 году родилась Анна Франк – еврейская девочка, узница нацистских концлагерей, автор знаменитого дневника.
Также в этот день родились российский космонавт Юрий Батурин, кинорежиссер Константин Лопушанский, российский клоун Вячеслав Полунин, российская актриса Алиса Гребенщикова.
 
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