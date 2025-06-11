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За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет - РИА Новости Крым, 11.06.2025
За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T17:37
2025-06-11T17:37
2025-06-11T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В настоящее время уголовная ответственность установлена за уничтожение или повреждение таких мемориалов. Нормы, действующие в отношении уничтожения или повреждения памятников и монументов, будут распространены и на их осквернение.Максимальное наказание – штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.Как пояснили в Госдуме, данная мера направлена на пресечение участившихся в последнее время случаев осквернения воинских мемориалов и памятников – нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне. По данным правительства, с февраля 2022 года зафиксировано более 370 резонансных случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, россия, общество, новости, вечный огонь
За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
Законопроект о лишении свободы за осквернение воинских мемориалов принят в 1-м чтении
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", – говорится в сообщении.
В настоящее время уголовная ответственность установлена за уничтожение или повреждение таких мемориалов. Нормы, действующие в отношении уничтожения или повреждения памятников и монументов, будут распространены и на их осквернение.
Максимальное наказание – штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.
Как пояснили в Госдуме, данная мера направлена на пресечение участившихся в последнее время случаев осквернения воинских мемориалов и памятников – нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне. По данным правительства, с февраля 2022 года зафиксировано более 370 резонансных случаев.
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