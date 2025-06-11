https://crimea.ria.ru/20250611/za-shashlyki-na-vechnom-ogne-budut-sazhat-na-pyat-let-1147138915.html

За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет

За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет - РИА Новости Крым, 11.06.2025

За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T17:37

2025-06-11T17:37

2025-06-11T17:37

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россия

общество

новости

вечный огонь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым вводится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, памятников и мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В настоящее время уголовная ответственность установлена за уничтожение или повреждение таких мемориалов. Нормы, действующие в отношении уничтожения или повреждения памятников и монументов, будут распространены и на их осквернение.Максимальное наказание – штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.Как пояснили в Госдуме, данная мера направлена на пресечение участившихся в последнее время случаев осквернения воинских мемориалов и памятников – нанесение надписей и рисунков, приготовление пищи на Вечном огне. По данным правительства, с февраля 2022 года зафиксировано более 370 резонансных случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму установили причастного к поджогу могилы военкора ФедорчакаДело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, общество, новости, вечный огонь