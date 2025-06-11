https://crimea.ria.ru/20250611/v-rossii-vveli-roditelskiy-kontrol-za-schetami-podrostkov-1147136840.html

В России ввели родительский контроль за счетами подростков

В России ввели родительский контроль за счетами подростков - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В России ввели родительский контроль за счетами подростков

Закон о родительском контроле за счетами подростков для защиты от мошенников приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T16:52

2025-06-11T16:52

2025-06-11T16:52

интернет

закон и право

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

государственная дума рф

дети

безопасность

киберпреступность

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Закон о родительском контроле за счетами подростков для защиты от мошенников приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).Действие закона направлено против схем, когда мошенники, предлагая подросткам заработать легкие деньги, вовлекают их в оформление карт и счетов.Как уточнили в МВД, родительский контроль позволит отслеживать движение средств и оперативно реагировать на крупные и подозрительные переводы и другие операции, которые могут быть связаны с криминалом.Взрослые смогут блокировать подозрительные операции, обратившись в банк и правоохранительные структуры, добавили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Россияне за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщили ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеЗвонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), государственная дума рф, дети, безопасность, киберпреступность, кибербезопасность