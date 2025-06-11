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В России ввели родительский контроль за счетами подростков
В России ввели родительский контроль за счетами подростков - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В России ввели родительский контроль за счетами подростков
Закон о родительском контроле за счетами подростков для защиты от мошенников приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T16:52
2025-06-11T16:52
2025-06-11T16:52
интернет
закон и право
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
государственная дума рф
дети
безопасность
киберпреступность
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Закон о родительском контроле за счетами подростков для защиты от мошенников приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).Действие закона направлено против схем, когда мошенники, предлагая подросткам заработать легкие деньги, вовлекают их в оформление карт и счетов.Как уточнили в МВД, родительский контроль позволит отслеживать движение средств и оперативно реагировать на крупные и подозрительные переводы и другие операции, которые могут быть связаны с криминалом.Взрослые смогут блокировать подозрительные операции, обратившись в банк и правоохранительные структуры, добавили в пресс-службе.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Россияне за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщили ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схемеЗвонит "учитель": в Крыму аферисты взялись за школьников и родителей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интернет, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), государственная дума рф, дети, безопасность, киберпреступность, кибербезопасность
В России ввели родительский контроль за счетами подростков
В России принят закон о родительском контроле за счетами детей для защиты от мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Закон о родительском контроле за счетами подростков для защиты от мошенников приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).
"Государственная Дума приняла закон, усиливающий защиту несовершеннолетних (14-18 лет) от вовлечения в преступную деятельность. Теперь родители или законные представители получили право запрашивать справки по банковским счетам и вкладам своих детей", – сказано в сообщении.
Действие закона направлено против схем, когда мошенники, предлагая подросткам заработать легкие деньги, вовлекают их в оформление карт и счетов.
Как уточнили в МВД, родительский контроль позволит отслеживать движение средств и оперативно реагировать на крупные и подозрительные переводы и другие операции, которые могут быть связаны с криминалом.
Взрослые смогут блокировать подозрительные операции, обратившись в банк и правоохранительные структуры, добавили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон
о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Россияне за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей
, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщили ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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