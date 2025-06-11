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В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
Общая площадь крымских виноградников с 2014 года увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет 20,8 тыс га. Об этом сообщили в минсельхозе республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T20:48
2025-06-11T20:48
2025-06-11T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Общая площадь крымских виноградников с 2014 года увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет 20,8 тыс га. Об этом сообщили в минсельхозе республики.По словам специалистов, благодаря мерам господдержки доля малопродуктивных насаждений сократилась на 12,5%, а за это время было заложено 9,88 тысячи га молодых виноградников.В профильном министерстве в качестве показателя успешного развития привели в пример одно из крымских предприятий, которое активно участвует в госпрограмме АПК Крыма.В 2025 году в Крыму планируется заложить 700 гектаров садов и 900 гектаров виноградников, поделились расчетами в министерстве сельского хозяйства республики.Ранее руководитель программы по развитию гастроиндустрии Агентства стратегических инициатив Екатерина Суменкова заявила, что Крым опережает Краснодарский край по динамке роста винного туризма, и это происходит во многом благодаря событийным мероприятиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержкиРекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынкеНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу
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РИА Новости Крым
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виноградники крыма, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, сады крыма, новости крыма
В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
В Крыму общая площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га за 11 лет – Минсельхоз РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Общая площадь крымских виноградников с 2014 года увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет 20,8 тыс га. Об этом сообщили в минсельхозе республики.
"За последние 11 лет общая площадь крымских виноградников увеличилась на 2,4 тыс га и сейчас составляет 20,8 тыс га, из которых 16,42 тыс га уже в плодоношении", – сказано в сообщении.
По словам специалистов, благодаря мерам господдержки доля малопродуктивных насаждений сократилась на 12,5%, а за это время было заложено 9,88 тысячи га молодых виноградников.
В профильном министерстве в качестве показателя успешного развития привели в пример одно из крымских предприятий, которое активно участвует в госпрограмме АПК Крыма.
В 2025 году в Крыму планируется заложить 700 гектаров садов и 900 гектаров виноградников, поделились расчетами в министерстве сельского хозяйства республики.
Ранее руководитель программы по развитию гастроиндустрии Агентства стратегических инициатив Екатерина Суменкова заявила, что Крым опережает Краснодарский край
по динамке роста винного туризма, и это происходит во многом благодаря событийным мероприятиям.
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