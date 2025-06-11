https://crimea.ria.ru/20250611/v-krymu-za-11-let-ploschad-vinogradnikov-uvelichilas-na-24-tysyachi-ga-1147139944.html

В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га

В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га

Общая площадь крымских виноградников с 2014 года увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет 20,8 тыс га. Об этом сообщили в минсельхозе республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T20:48

2025-06-11T20:48

2025-06-11T20:48

виноградники крыма

минсельхоз крыма

сельское хозяйство

сады крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Общая площадь крымских виноградников с 2014 года увеличилась на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет 20,8 тыс га. Об этом сообщили в минсельхозе республики.По словам специалистов, благодаря мерам господдержки доля малопродуктивных насаждений сократилась на 12,5%, а за это время было заложено 9,88 тысячи га молодых виноградников.В профильном министерстве в качестве показателя успешного развития привели в пример одно из крымских предприятий, которое активно участвует в госпрограмме АПК Крыма.В 2025 году в Крыму планируется заложить 700 гектаров садов и 900 гектаров виноградников, поделились расчетами в министерстве сельского хозяйства республики.Ранее руководитель программы по развитию гастроиндустрии Агентства стратегических инициатив Екатерина Суменкова заявила, что Крым опережает Краснодарский край по динамке роста винного туризма, и это происходит во многом благодаря событийным мероприятиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержкиРекордные продажи: сколько крымского вина на российском рынкеНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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