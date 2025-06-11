https://crimea.ria.ru/20250611/v-krymu-vydelili-pochti-2-milliarda-na-detskiy-ozdorovitelnyy-otdykh-1147127890.html
В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых
В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых
В этом году в республике функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T14:12
2025-06-11T14:12
2025-06-11T14:30
детский отдых
крым
новости крыма
лето в крыму
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760853_0:16:1828:1044_1920x0_80_0_0_fb71b3878d0cd187f12c3c77cef80646.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. В этом году в республике функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.По его словам, главный акцент в этом сезоне сделан не только на отдых и оздоровление, но и на воспитание. В крымских лагерях реализуются единые программы гражданского, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Перед началом работы каждый лагерь проходит обязательную проверку.В 2025 году на организацию детского отдыха и оздоровления из консолидированного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Эти средства позволят, в частности, обеспечить более 16 тысяч льготных путевок в загородные лагеря."Это колоссальная сумма. Республика постоянно увеличивает финансирование в этом направлении", – подчеркнул замминистра.Он отметил, что в регионе действует один из самых обширных списков льготных категорий в стране – больше 21. Бесплатные путевки предоставляются, в том числе, детям из многодетных семей, детям участников СВО, ребятам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и даже отличникам."Учитесь хорошо в школе, получайте пятерки, и летом обязательно попадете в загородный лагерь, где сможете оздоровиться", – добавил Донченко.Особое внимание, по словам чиновника, уделяется организации инклюзивного отдыха. Все государственные и муниципальные лагеря обязаны соблюдать норму федерального законодательства о предоставлении не менее 3% мест для детей с ограниченным возможностями здоровья.Также организованы и специальные инклюзивные смены, которые проводятся в сотрудничестве с минздравом. Постепенно лагеря адаптируются как инфраструктурно, так и программно, чтобы расширять перечень заболеваний и особенностей, при которых дети могут пройти качественный отдых и реабилитацию.Примером такой работы Донченко назвал лагерь "Гагарин" в поселке Заозерном. В прошлом году благодаря президентскому гранту он стал полностью доступным для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках модернизации инфраструктуры два бюджетных лагеря – "Сокол" в Соколином и "Фортуна" в Евпатории – получили модульные корпуса, полностью соответствующие стандартам доступной среды. В этих модулях смогут отдохнуть до 300 детей с ОВЗ.Два спальных корпуса на тысячу мест планируют построить в Международном детском центре "Артек". Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" построят два спальных корпуса на тысячу местВ "Артеке" завершается строительство центра образовательных технологийСколько симферопольских школьников отдохнут в лагерях этим летом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137760853_208:0:1621:1060_1920x0_80_0_0_101c7cf4a571224d5e41d20d45f4d309.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детский отдых, крым, новости крыма, лето в крыму, дети
В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых
В Крыму выделили почти 2 миллиарда рублей на детский оздоровительный отдых – минобраз
14:12 11.06.2025 (обновлено: 14:30 11.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым.
В этом году в республике функционируют 366 лагерей: 315 дневного пребывания, 33 загородных и 18 труда и отдыха. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.
По его словам, главный акцент в этом сезоне сделан не только на отдых и оздоровление, но и на воспитание. В крымских лагерях реализуются единые программы гражданского, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Перед началом работы каждый лагерь проходит обязательную проверку.
"Проверяется его эпидемиологическое состояние, безопасность, готовность вообще к приему детей. С 1 июня уже запустились смены первые в загородных лагерях, а также в лагерях дневного пребывания", – уточнил Донченко.
В 2025 году на организацию детского отдыха и оздоровления из консолидированного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Эти средства позволят, в частности, обеспечить более 16 тысяч льготных путевок в загородные лагеря.
"Это колоссальная сумма. Республика постоянно увеличивает финансирование в этом направлении", – подчеркнул замминистра.
Он отметил, что в регионе действует один из самых обширных списков льготных категорий в стране – больше 21. Бесплатные путевки предоставляются, в том числе, детям из многодетных семей, детям участников СВО, ребятам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и даже отличникам.
"Учитесь хорошо в школе, получайте пятерки, и летом обязательно попадете в загородный лагерь, где сможете оздоровиться", – добавил Донченко.
Особое внимание, по словам чиновника, уделяется организации инклюзивного отдыха. Все государственные и муниципальные лагеря обязаны соблюдать норму федерального законодательства о предоставлении не менее 3% мест для детей с ограниченным возможностями здоровья.
"Уже на момент старта оздоровительной кампании к нам поступило порядка тысячи заявлений от таких детей. Планируем, что в рамках этой квоты более 1,5 тысячи детей с ОВЗ смогут отдохнуть в лагерях", – отметил он.
Также организованы и специальные инклюзивные смены, которые проводятся в сотрудничестве с минздравом. Постепенно лагеря адаптируются как инфраструктурно, так и программно, чтобы расширять перечень заболеваний и особенностей, при которых дети могут пройти качественный отдых и реабилитацию.
Примером такой работы Донченко назвал лагерь "Гагарин" в поселке Заозерном. В прошлом году благодаря президентскому гранту он стал полностью доступным для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках модернизации инфраструктуры два бюджетных лагеря – "Сокол" в Соколином и "Фортуна" в Евпатории – получили модульные корпуса, полностью соответствующие стандартам доступной среды. В этих модулях смогут отдохнуть до 300 детей с ОВЗ.
Два спальных корпуса на тысячу мест планируют построить
в Международном детском центре "Артек". Кроме того, до конца текущего года будет завершено строительство центра инновационных образовательных технологий на 1200 учащихся с универсальным залом, амфитеатром и мастерскими.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: