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В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T19:31
2025-06-11T19:31
2025-06-11T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Специалистами проведен карантинный фитосанитарный мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в селе Докучаево.Пользователям земельных участков в границах зоны карантина направлена программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследованиеВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
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РИА Новости Крым
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В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
В Крыму установлена карантинная зона по амброзии площадью более 450 гектаров