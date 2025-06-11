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В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T19:31
2025-06-11T19:31
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новости крыма
амброзия
россельхознадзор
красногвардейский район
карантин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Специалистами проведен карантинный фитосанитарный мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в селе Докучаево.Пользователям земельных участков в границах зоны карантина направлена программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследованиеВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, амброзия, россельхознадзор, красногвардейский район, карантин
В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров

В Крыму установлена карантинная зона по амброзии площадью более 450 гектаров

19:31 11.06.2025
 
© © Фото: Inra -DijonАмброзия
Амброзия
© © Фото: Inra -Dijon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалистами проведен карантинный фитосанитарный мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в селе Докучаево.

"Лабораторные заключения показали наличие карантинного объекта - амброзия полыннолистная. На территории села Докучаево и близлежащих участках установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 469 га", – сказано в сообщении.

Пользователям земельных участков в границах зоны карантина направлена программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта.
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КрымНовости КрымаАмброзияРоссельхознадзорКрасногвардейский районКарантин
 
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