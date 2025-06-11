https://crimea.ria.ru/20250611/v-krymu-ustanovili-karantin-po-ambrozii-na-ploschadi-bolee-450-gektarov-1147121285.html

В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров

В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров

В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T19:31

2025-06-11T19:31

2025-06-11T19:31

крым

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амброзия

россельхознадзор

красногвардейский район

карантин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Специалистами проведен карантинный фитосанитарный мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в селе Докучаево.Пользователям земельных участков в границах зоны карантина направлена программа локализации и ликвидации очага карантинного объекта. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследованиеВ Крыму собственников земель наказали за разведение свалкиВ Севастополе нашли более 5 тонн рыбной продукции без документов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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