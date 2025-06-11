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В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
В Симферополе задержаны подозреваемые в мошенничестве при оформлении льгот для участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служа УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T10:34
2025-06-11T10:34
2025-06-11T10:34
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мошенничество
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе задержаны подозреваемые в мошенничестве при оформлении льгот для участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служа УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, речь идет о хищении выплат, положенных при заключении контракта на службу в зоне СВО. Схему реализовывали трое жителей крымской столицы, которые представлялись сотрудниками силовых ведомств.Преступная деятельность пресечена, уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты полностью признали свою вину и оказывают содействие следствию. Они заключены под стражу на два месяца. Правоохранители устанавливают дополнительные факты и обстоятельства их противоправной деятельности.Как сообщалось ранее, мошенники также создали в сети ресурсы с символикой Следственного комитета России, где за определенную плату предлагали подать заявление о помощи с выплатами участникам СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферополя перевел на "защищенный счет" более 4 миллионов рублейЧиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничествеВ Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
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россия, крым, новости крыма, мошенничество, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии
В Крыму трое мошенников попались на обмане военных-контрактников
ФСБ: в Крыму трое мошенников обманывали военных-контрактников