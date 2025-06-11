https://crimea.ria.ru/20250611/v-krymu-otkryli-pamyatnik-podvigu-uchastnikov-svo-1147121799.html

В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО

В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Крыму открыли памятник подвигу участников СВО

Памятник подвигу участников СВО открыли в селе Солнечное Симферопольского района. Как рассказали РИА Новости Крым в администрации Молодежненского сельского... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T11:12

2025-06-11T11:12

2025-06-11T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Памятник подвигу участников СВО открыли в селе Солнечное Симферопольского района. Как рассказали РИА Новости Крым в администрации Молодежненского сельского поселения Владимир Иванов, автором проекта стал местный житель, кузнец с 40-летним стажем Юрий Бережной, брат героя-афганца.Автором идеи и эскиза памятника стал местный житель Юрий Дмитриевич Бережной – родной брат воина-интернационалиста, Сергея Бережного, погибшего в Афганистане и посмертно награжденного Орденом Красной звезды.Оба брата – уроженцы села Солнечное. В честь героя войны в Афганистане в селе Солнечное названа улица, а поселке Аграрное его имя присвоено школе, в которой Сергей Бережной учился."Юрий Дмитриевич (Бережной - ред.) человек с большим сердцем. Более порядочных людей я и не встречал. Естественно, мы не могли не пойти навстречу его инициативе, потому что важно увековечить память и наших предков, и наших современников", - отметил Иванов.В процессе работы над памятником кузнецу потребовалось современное оборудование, которого у него не было, и местные власти - администрация, депутатский корпус нашли предпринимателей, при поддержке которых идея воплотилась в жизнь. Также была сделана площадка, ограждение, до конца июня установят камеры видеонаблюдения и освещение, уточнил глава администрации.Место для памятника выбрали хорошее, почти рядом со стелой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который открыли в селе недавно, уточнил собеседник."Подумываю еще над тем, чтобы в перспективе сделать памятник и в честь подвига воинов-афганцев. Вообще, у меня задумка - на могилке моего младшего брата Сережки журавля белого сделать, который в небо устремляется", - поделился планами Юрий Дмитриевич.Сергей Бережной был призван в армию, и с 1983 года проходил службу в Афганистане снайпером в звании рядового. Принимал участие во многих боевых операциях в провинциях Фарах и Герат. В апреле 1984 года Бережной в составе взвода попал в засаду. Ведя прицельный огонь, он уничтожил семерых противников и обеспечил выход товарищей из зоны обстрела, но сам получил тяжелое ранение в живот и погиб. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. На момент подвига ему не исполнилось и двадцати лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука побеждать: Суворов в КрымуВ Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕОКрымские школьники заложили капсулу времени на горе Чатыр-Даг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, крым, новости крыма, герои сво, память