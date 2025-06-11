https://crimea.ria.ru/20250611/v-kerchi-avariya-na-vodovode---massovoe-otklyuchenie-po-vsemu-gorodu-1147117408.html

В Керчи авария на водоводе - массовое отключение по всему городу

В Керчи авария на водоводе - массовое отключение по всему городу - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В Керчи авария на водоводе - массовое отключение по всему городу

В Керчи произошла авария на магистральном водоводе, водоснабжения нет более чем на восьми десятках улиц. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T06:55

2025-06-11T06:55

2025-06-11T07:02

керчь

отключение воды в крыму

новости

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Керчи произошла авария на магистральном водоводе, водоснабжения нет более чем на восьми десятках улиц. Об этом сообщили в компании "Вода Крыма".Ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Суворова, ул. Казакова, ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Железняка, ул. Войкова, ул. 12 Апреля, ул. Энгельса, ул. Р.Люксембург, ул. Спартака, ул. Ст.Разина, ул. Интернационалистов, ул. 1-й и 2-й Пятилетки, ул. Ген. Петрова, ул. Кирова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул.Войкова, ул. Софьи Перовской, , ул. Р. Люксембург, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Кирова (от 93до 165), р-он 3-й Самострой, ул. Кооперативная, ул. Голубиная, ул. Лозовая, ул.1-я Сотня, ул.2-я Сотня, ул. 3-я Сотня, ул. Гаспринского, ул. Г. Кулакова, ул. Большая, ул. Шмидта, ул. Провалова, ул. Челядинова, ул. Ярошенко, ул. Костенко, ул. Международная, ул. Печениной, ул. Ученическая, п. Джаныкой-Каменка, ул. Чапаева, ул. Крестьянская, ул. Береговая, ул. Минина, ул. Грибоедова, ул. Радищева, ул. Кубанская, ул. Прохладная, ул. Собина, ул. Комсомольская.В микрорайоне Аджимушкай нет воды на ул. Коммунаров, ул. Парахина, ул. Бурмина, ул. Макарова, ул. Данченко, ул. Краснопартизанская, ул. Парахина, ул. М. Молчановой, ул. Художника Бута, ул. Чебаненко, ул. Пещерная, ул. Б.Мальченко, ул. Металлургов, ул. Бурмина, ул. Тельмана, а также на прилегающих к ним улицах и переулках. В настоящее время специалисты определяют характер повреждения. В дальнейшем сообщат о сроках восстановления водоснабжения, уточнили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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