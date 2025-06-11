Рейтинг@Mail.ru
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/ukronatsisty-rasprostranyayut-novyy-feyk-pered-dnem-rossii-1147127638.html
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T13:57
2025-06-11T14:26
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
день россии
интернет
новости крыма
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что распространение информационных вбросов перед каждым праздником стало уже традиционной практикой укронацистов."Преступному киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ", – напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, день россии, интернет, новости крыма, фейк
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России

ЦИПсО распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России – Развожаев

13:57 11.06.2025 (обновлено: 14:26 11.06.2025)
 
Фейк
Фейк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Опять придумана новая атака в медиаресурсах с призывом выйти завтра, в День России, почтить память погибших солдат из севастопольских воинских частей. При этом фейкометы в этом призыве ссылаются на меня", – проинформировал Развожаев.

Он подчеркнул, что распространение информационных вбросов перед каждым праздником стало уже традиционной практикой укронацистов.
"Преступному киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ", – напомнил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяДень РоссииИнтернетНовости КрымаФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Крыму проверят систему оповещения
16:10Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни
15:50Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
15:4736 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках
15:37Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
15:22На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
15:10Сбила ребенка на "зебре" – крымчанка пойдет под суд за ДТП
14:55Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу
14:38В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
14:20Украине передали первую партию тел военных
14:12В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых
13:57Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
13:43Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУР
13:28В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
13:21Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту
13:12Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
12:54ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
12:35Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны
12:32Три женщины погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:29Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
Лента новостейМолния