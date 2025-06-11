https://crimea.ria.ru/20250611/ukronatsisty-rasprostranyayut-novyy-feyk-pered-dnem-rossii-1147127638.html

Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России

Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России

В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T13:57

2025-06-11T13:57

2025-06-11T14:26

севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что распространение информационных вбросов перед каждым праздником стало уже традиционной практикой укронацистов."Преступному киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ", – напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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