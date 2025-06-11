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Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T13:57
2025-06-11T13:57
2025-06-11T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он подчеркнул, что распространение информационных вбросов перед каждым праздником стало уже традиционной практикой укронацистов."Преступному киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ", – напомнил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкРадиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
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Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
ЦИПсО распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России – Развожаев
13:57 11.06.2025 (обновлено: 14:26 11.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня России распространяется новая фейковая информация. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Опять придумана новая атака в медиаресурсах с призывом выйти завтра, в День России, почтить память погибших солдат из севастопольских воинских частей. При этом фейкометы в этом призыве ссылаются на меня", – проинформировал Развожаев.
Он подчеркнул, что распространение информационных вбросов перед каждым праздником стало уже традиционной практикой укронацистов.
"Преступному киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ", – напомнил губернатор.
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