https://crimea.ria.ru/20250611/u-beregov-kryma-i-nad-prigranichnymi-regionami-rf-sbili-32-bespilotnika-1147117621.html

У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника

У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.06.2025

У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника

Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T07:17

2025-06-11T07:17

2025-06-11T07:19

атаки всу на крым

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.16 БПЛА сбыли над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Накануне вечером силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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