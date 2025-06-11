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У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.06.2025
У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T07:17
2025-06-11T07:17
2025-06-11T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.16 БПЛА сбыли над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Накануне вечером силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще в четырех регионах
07:17 11.06.2025 (обновлено: 07:19 11.06.2025)