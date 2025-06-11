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У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 11.06.2025
У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T07:17
2025-06-11T07:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.16 БПЛА сбыли над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.Накануне вечером силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России. В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, крым
У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника

Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще в четырех регионах

07:17 11.06.2025 (обновлено: 07:19 11.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника у берегов Крыма и еще над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
16 БПЛА сбыли над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России.
В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.
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