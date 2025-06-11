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Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
Трое малолетних детей ранены в результате удара ВСУ беспилотниками по поселку Марьино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T09:04
2025-06-11T09:04
курская область
обстрелы курской области
александр хинштейн
дети
атаки всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трое малолетних детей ранены в результате удара ВСУ беспилотниками по поселку Марьино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, дети попали под удар во время атаки беспилотников.По словам Хинштейна, детей оперативно осмотрели врачи и доставили в Курскую областную больницу, угрозы для их жизни и здоровья нет, уточнил он.В результате удара также повреждены три квартиры, частный дом и здание начальной школы, а также санаторий "Марьино" и Марьинский Дом культуры, разрушен спортивный зал.Накануне, 10 июня, в результате удара ВСУ беспилотником по автозаправке в Белгороде, один человек погиб и четверо получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника Жилые дома повреждены при падении беспилотников в Орловской области Армия России нанесла групповой удар по предприятиям ОПК в Киеве
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, дети, атаки всу, новости, происшествия
Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области

Трое детей ранены в Курской области в результате удара ВСУ по поселку – Хинштейн

09:04 11.06.2025
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Трое малолетних детей ранены в результате удара ВСУ беспилотниками по поселку Марьино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, дети попали под удар во время атаки беспилотников.
"У 7-летней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У 9-летнего мальчика травма ноги и мизинца руки, у 13-летнего – ушибы мягких тканей ног", – сообщил он подробности в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, детей оперативно осмотрели врачи и доставили в Курскую областную больницу, угрозы для их жизни и здоровья нет, уточнил он.
В результате удара также повреждены три квартиры, частный дом и здание начальной школы, а также санаторий "Марьино" и Марьинский Дом культуры, разрушен спортивный зал.
Накануне, 10 июня, в результате удара ВСУ беспилотником по автозаправке в Белгороде, один человек погиб и четверо получили ранения.
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Курская областьОбстрелы Курской областиАлександр ХинштейндетиАтаки ВСУНовостиПроисшествия
 
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