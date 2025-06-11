https://crimea.ria.ru/20250611/tankovaya-diviziya-vs-rf-nastupaet-v-dnepropetrovskoy-oblasti--minoborony-1147123715.html

Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны

Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны

Российские мотострелки вышли к западной границе ДНР и вместе с танковой дивизией наступают в Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T12:35

2025-06-11T12:35

2025-06-11T12:50

министерство обороны рф

днепропетровская область

новости сво

вооруженные силы россии

танк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Российские мотострелки вышли к западной границе ДНР и вместе с танковой дивизией наступают в Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области, рассказали в военном ведомстве России.Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области.В понедельник в Минобороны РФ проинформировали, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника и увеличивают площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.В воскресенье в российском военном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.В Кремле заявили, что наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области является частью работы по созданию буферной зоны на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, днепропетровская область, новости сво, вооруженные силы россии, танк