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Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино
Шестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T11:06
2025-06-11T11:06
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчина и две женщины, еще три женщины — баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую больницу. В одном из зданий повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.Накануне один человек погиб и четверо были ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятероВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской областиВ Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, шебекино (город в белгородской области)
Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино

Шесть мирных жителей ранены в результате удара ВСУ по Шебекино - Гладков

11:06 11.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино FPV-дрон ударил по территории предприятия. Ранены шесть мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчина и две женщины, еще три женщины — баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую больницу.
В одном из зданий повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.
Накануне один человек погиб и четверо были ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде.
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