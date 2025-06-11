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Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино

Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Шесть человек ранены в результате удара ВСУ по Шебекино

Шестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T11:06

2025-06-11T11:06

2025-06-11T11:06

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Шестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчина и две женщины, еще три женщины — баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую больницу. В одном из зданий повреждены фасад и остекление, добавил губернатор.Накануне один человек погиб и четверо были ранены в результате удара беспилотника ВСУ по автозаправке в Белгороде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородской области – ранены пятероВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской областиВ Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2025

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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, шебекино (город в белгородской области)