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Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт

Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт

Проведение в Москве очередного, третьего раунда переговоров между РФ и США имеет большое значение для обеих великих держав на пути к выходу из пике, в котором... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T17:54

2025-06-11T17:54

2025-06-11T17:37

мнения

радио "спутник в крыму"

александр гусев

политика

переговоры

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проведение в Москве очередного, третьего раунда переговоров между РФ и США имеет большое значение для обеих великих держав на пути к выходу из пике, в котором оказались их отношения за предыдущие долгие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что третий раунд переговоров между РФ и США по дипломатическим "раздражителям" состоится в самое ближайшее время в Москве.По словам Гусева, "раздражителей" достаточно много, но главным сегодня является Европа в лице таких лидеров, как премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск."Они настроены на конфронтацию, на войну с нашей страной. Что касается украинского конфликта, то, конечно, Владимир Зеленский является раздражителем и в целом администрация киевского режима", – добавил он.Несмотря на то, что у США несколько иное видение ситуации, в частности разрешения конфликта на Украине, эксперт считает, что это не должно помешать России и Америке "конструктивно вести диалог и все-таки вывести наши отношения из того пике, в котором они оказались при предыдущих президентах-демократах, прежде всего при Бараке Обаме и Джо Байдене".Быстро она не изменится, но результаты уже видны, считает он. Гусев напомнил, что еще 18 февраля в Эр-Рияде, когда в рамках переговоров состоялась первая встреча делегаций России и США во главе, соответственно, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавров и госсекретарем Марко Рубио, стороны обсуждали необходимость новых встреч в столицах своих стран, а не на сторонних площадках других государств.Следовательно, тот факт, что очередной раунд пройдет в Москве, "имеет для нас достаточно большое значение точно так же, как и для американцев", считает Гусев.По его мнению, со стороны США на встрече в Москве будет "достаточно серьезная делегация", причем опять же во главе с госсекретарем Марко Рубио, "потому что этот человек отвечает за всю внешнюю политику США и его участие абсолютно оправдано"."Что касается российской стороны, то я убежден, что она будет представлена достаточно широко: в лице и министра иностранных дел, и его помощников, и заместителей", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: глава делегации России сделал заявление Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне – Мединский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, политика, переговоры, сша, россия