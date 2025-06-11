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Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение
Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение
Президент России Владимир Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений, чтобы не оставлять их "в чистом поле". Об этом РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:34
2025-06-11T21:54
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений, чтобы не оставлять их "в чистом поле". Об этом он заявил на совещании по вопросам государственной программы вооружений. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал глава государства. По словам Путина, необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости сво, новости, армия и флот
Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение

Аэродромы и базы под новые системы вооружений необходимо готовить заранее - Путин

21:34 11.06.2025 (обновлено: 21:54 11.06.2025)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Aero India 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений, чтобы не оставлять их "в чистом поле". Об этом он заявил на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал глава государства.
По словам Путина, необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой.
"Знаю, все время подписываю эти документы, когда приходят руководители и, конечно, не от хорошей жизни, просят перенести эти расходы на другие, казалось бы, более важные статьи. Но это приводит к тому, что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", - пояснил российский лидер.
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Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Новости СВОНовостиАрмия и флот
 
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