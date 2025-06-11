https://crimea.ria.ru/20250611/putin-poruchil-zaranee-gotovit-bazy-i-aerodromy-pod-novoe-vooruzhenie--1147150213.html

Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение

Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение

Президент России Владимир Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений, чтобы не оставлять их "в чистом поле". Об этом РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T21:34

2025-06-11T21:34

2025-06-11T21:54

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

воздушно-космический силы (вкс)

новости сво

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений, чтобы не оставлять их "в чистом поле". Об этом он заявил на совещании по вопросам государственной программы вооружений. "Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал глава государства. По словам Путина, необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости сво, новости, армия и флот