https://crimea.ria.ru/20250611/putin-poruchil-kratno-narastit-vozmozhnosti-sukhoputnykh-voysk--1147149799.html
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:17
2025-06-11T21:17
2025-06-11T21:20
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
россия
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, россия, новости, армия и флот
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
Россия должна кратно нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки - Путин
21:17 11.06.2025 (обновлено: 21:20 11.06.2025)