Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/putin-poruchil-kratno-narastit-vozmozhnosti-sukhoputnykh-voysk--1147149799.html
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T21:17
2025-06-11T21:20
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
россия
новости
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146424789_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e5751c784df2e6b4f57e113c32158c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250611/dolya-sovremennykh-vooruzheniy-v-yadernoy-triade-rf-sostavlyaet-95---putin-1147149501.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146424789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26dc434e9363f9070c1a99bebbc11209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, россия, новости, армия и флот
Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск

Россия должна кратно нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки - Путин

21:17 11.06.2025 (обновлено: 21:20 11.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие штурмового подразделения Федосийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ)
Военнослужащие штурмового подразделения Федосийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений.
"Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности", - сказал глава государства.
Кроме того, по словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учения сил стратегического сдерживания в России
21:08
Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииРоссияНовостиАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новое вооружение
21:32В Саках открыли новый детский сад
21:17Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск
21:14В Крыму ожидают увеличение турпотока на треть
21:08Доля современных вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95% - Путин
20:48В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи га
20:32Дом для репатриантов в Бахчисарае – когда закончат стройку
20:11Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
19:48К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные
19:31В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаров
19:08В Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжением
18:43Машина сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Симферополе
18:27Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
18:10В Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
17:54Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт
17:37За шашлыки на Вечном огне будут сажать на пять лет
17:21Беспилотник ВСУ сбит над Крымом
17:13Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
17:08Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВО
16:52В России ввели родительский контроль за счетами подростков
Лента новостейМолния