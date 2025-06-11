https://crimea.ria.ru/20250611/putin-poruchil-kratno-narastit-vozmozhnosti-sukhoputnykh-voysk--1147149799.html

Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск

Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Путин поручил кратно нарастить возможности сухопутных войск

Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T21:17

2025-06-11T21:17

2025-06-11T21:20

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

россия

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Боевые возможности сухопутных войск Вооруженных сил РФ необходимо нарастить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо создать прочный задел для развития этого вида войск, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, россия, новости, армия и флот