https://crimea.ria.ru/20250611/obmen-telami-voennykh-i-soveschanie-po-gosprogramme-vooruzheniy-glavnoe-1147146681.html

Обмен телами военных и совещание по госпрограмме вооружений: главное

Обмен телами военных и совещание по госпрограмме вооружений: главное - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Обмен телами военных и совещание по госпрограмме вооружений: главное

Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных. Президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T22:42

2025-06-11T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных. Президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы. Подразделения российской группировки войск "Центр" наступают в Днепропетровской области. Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атаки украинских дронов на военные аэродромы России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Украинские боевики атаковали беспилотниками предприятие в Шебекино – ранены шесть человек. Правительство России выделило 2,3 миллиарда рублей на ремонт дорог в новых регионах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на совещании по госпрограмме вооруженийЯдерная триада и Сухопутные войскаГоспрограмма будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для ВС РФ, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах, важнейшим инструментом формирования их нового качества в уже четвертом десятилетии ХХI века.Как отметил российский лидер, при реализации программы необходимо максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов.Особое внимание, по словам Путина, следует уделить ядерной триаде, которая остается гарантом обеспечения суверенитета России."Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира", – сказал глава государства.Вместе с тем, доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются Сухопутные войска, и важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом, подчеркнул президент.Экспортный потенциал и гражданская продукцияТакже необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность, указал глава государства. При этом, что важно для покупателей, они конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание.При этом Минпромторг и Минобороны должны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции, поручил Путин."Думать об этом, и не просто думать, а выстраивать планы, совершенно необходимо. Имею в виду конкретные планы по диверсификации производств, о которых мы не раз говорили. Опыт работы в этой области, как я уже сказал, достаточный", – заявил Путин.Инфраструктура для новых видов вооруженийРоссийский лидер указал на важность заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой."Знаю, все время подписываю эти документы, когда приходят – не от хорошей жизни, конечно, – руководители и просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружения, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", – указал президент.Первый раунд обмена телами военныхРоссия и Украина начали передачу друг другу тел погибших военных в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, российская сторона передала Киеву 1212 тел солдат ВСУ, взамен получив 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ.Мединский добавил, что работа продолжится все эти дни. По его словам, в четверг начнутся срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.Наступление ВС РФ в Днепропетровской областиРоссийские подразделения вышли к западной границе ДНР и вместе с танковой дивизией наступают в Днепропетровской области.По данным Минобороны РФ, подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой Народной Республики и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжают наступательные действия по территории Днепропетровской области.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области.Влияние ударов по аэродромам РФ на ядерный потенциалЗамглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за недавней атаки украинских беспилотников на военные аэродромы.По его словам, масштабы последствий этих ударов Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются.Кроме того, вся пострадавшая техника, может быть и будет восстановлена, заявил замминистра.Атака беспилотников на ШебекиноШестеро мирных жителей ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на предприятие в городе Шебекино Белгородской области.По словам губернатора Вячеслава Гладкова, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчина и две женщины, еще три женщины – баротравмы. Всех пострадавших доставили в Шебекинскую больницу. В одном из зданий повреждены фасад и остекление.2,3 миллиарда на дороги в новых регионахПравительство России дополнительно выделило свыше 2,3 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.Деньги выделены из резервного фонда правительства. Это позволит привести в нормативное состояние дороги регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожную сеть общей протяженностью 84,6 км.В Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать 49,9 км дорог, в Херсонской области – 16,5 км, в Луганской Народной Республике – 13,6 км, в Запорожской области – 4,6 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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