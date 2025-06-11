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Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту

Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту

Киевский режим за сутки потерял еще почти 1300 боевиков на всех направлениях фронта, а также бронемашины, артиллерийские оружия и другие технику и вооружения... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T13:21

2025-06-11T13:21

2025-06-11T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял еще почти 1300 боевиков на всех направлениях фронта, а также бронемашины, артиллерийские оружия и другие технику и вооружения. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 165 боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии, включая американскую гаубицу М777 и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 220 боевиков, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей и два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы "Октава-С" и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 135 солдат, танк, боевую бронированную машину, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную установку Krab.В зоне действия группировки "Центр" потери противника составили до 460 человек, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.Бойцы группировки "Восток" разбили более 225 неонацистов, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ, два пикапа, две американские гаубицы М777, три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 845 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 860 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 038 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 726 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дроновТанковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – МинобороныСерия взрывов прогремела в Харькове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, инфографика