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На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина - РИА Новости Крым, 11.06.2025
На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T10:48
2025-06-11T10:48
крым
новости крыма
ленинский район
заозерное
учения
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации.На территории Багеровского сельского поселения будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.О громких звуках предупреждают и власти Евпатории. Планируется проведение учений военнослужащих в Заозерном. Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и временно воздержаться от посещения указанных территорий.Ранее, 4 июня, саперы работали в окрестностях села Бондаренково Ленинского района. Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасыВзрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причинаНа востоке Крыма будут работать саперы
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крым, новости крыма, ленинский район, заозерное, учения, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина

В Ленинском районе Крыма и в Заозерном 11 июня будет громко

10:48 11.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации.
На территории Багеровского сельского поселения будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"11 июня во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения (юго-западнее Багерово на Багеровском полигоне) специальными службами запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – говорится в публикации в Telegram-канале.

О громких звуках предупреждают и власти Евпатории. Планируется проведение учений военнослужащих в Заозерном. Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и временно воздержаться от посещения указанных территорий.
Ранее, 4 июня, саперы работали в окрестностях села Бондаренково Ленинского района. Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".
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