https://crimea.ria.ru/20250611/na-vostoke-i-zapade-kryma-budet-gromko---v-chem-prichina--1147121436.html

На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина

На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина - РИА Новости Крым, 11.06.2025

На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина

Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T10:48

2025-06-11T10:48

2025-06-11T10:48

крым

новости крыма

ленинский район

заозерное

учения

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136791559_0:11:1173:671_1920x0_80_0_0_3af42bbb1e778667fe1b0d84029c5342.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации.На территории Багеровского сельского поселения будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.О громких звуках предупреждают и власти Евпатории. Планируется проведение учений военнослужащих в Заозерном. Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и временно воздержаться от посещения указанных территорий.Ранее, 4 июня, саперы работали в окрестностях села Бондаренково Ленинского района. Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасыВзрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причинаНа востоке Крыма будут работать саперы

крым

ленинский район

заозерное

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ленинский район, заозерное, учения, утилизация взрывоопасных предметов в крыму