На востоке и западе Крыма будет громко - в чем причина
В Ленинском районе Крыма и в Заозерном 11 июня будет громко
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня – РИА Новости Крым. Во второй половине среды в Ленинском районе Крыма проведут саперные работы. Об этом сообщили в местной администрации.
На территории Багеровского сельского поселения будут утилизировать боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
"11 июня во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения (юго-западнее Багерово на Багеровском полигоне) специальными службами запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – говорится в публикации в Telegram-канале.
О громких звуках предупреждают и власти Евпатории. Планируется проведение учений военнослужащих в Заозерном. Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и временно воздержаться от посещения указанных территорий.
Ранее, 4 июня, саперы работали в окрестностях села Бондаренково Ленинского района. Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные учения военнослужащие проводят на полигоне "Опук".
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