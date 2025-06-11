https://crimea.ria.ru/20250611/na-kubani-migranty-izgotovili-nelegalnye-sigarety-na-53-milliona-rubley-1147132795.html

На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей

На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.06.2025

На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей

На Кубани правоохранители обнаружили подпольный цех по производству табачной продукции, всего нелегальных сигарет было произведено на сумму в 53 миллиона... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T15:22

2025-06-11T15:22

2025-06-11T15:22

краснодарский край

кубань

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

происшествия

табак

нелегальные мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Кубани правоохранители обнаружили подпольный цех по производству табачной продукции, всего нелегальных сигарет было произведено на сумму в 53 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Нелегальное производство ликвидировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Замаскированный подвальный цех находился на территории Красноармейского района.По имеющимся данным, в цеху работали семеро мигрантов-нелегалов. После уплаты штрафов они будут выдворены из России.Оперативники устанавливают круг лиц, которые имеют отношение к производству контрафактного товара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне Волк также сообщала, что сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллионБольше ста тонн опасной рыбы изъяли на КубаниКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, табак, нелегальные мигранты