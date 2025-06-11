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На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 11.06.2025
На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
На Кубани правоохранители обнаружили подпольный цех по производству табачной продукции, всего нелегальных сигарет было произведено на сумму в 53 миллиона... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T15:22
2025-06-11T15:22
краснодарский край
кубань
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
происшествия
табак
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Кубани правоохранители обнаружили подпольный цех по производству табачной продукции, всего нелегальных сигарет было произведено на сумму в 53 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Нелегальное производство ликвидировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Замаскированный подвальный цех находился на территории Красноармейского района.По имеющимся данным, в цеху работали семеро мигрантов-нелегалов. После уплаты штрафов они будут выдворены из России.Оперативники устанавливают круг лиц, которые имеют отношение к производству контрафактного товара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне Волк также сообщала, что сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре в багажнике машины нашли нелегальную черную икру на миллионБольше ста тонн опасной рыбы изъяли на КубаниКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, кубань, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, табак, нелегальные мигранты
На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей

На Кубани нелегальные мигранты изготовили контрафактные сигареты на 53 миллиона рублей

15:22 11.06.2025
 
© МВД РоссииПодпольный цех по производству табачной продукции ликвидировали в Краснодарском крае
Подпольный цех по производству табачной продукции ликвидировали в Краснодарском крае
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. На Кубани правоохранители обнаружили подпольный цех по производству табачной продукции, всего нелегальных сигарет было произведено на сумму в 53 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нелегальное производство ликвидировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Замаскированный подвальный цех находился на территории Красноармейского района.

"Полицейские изъяли подпольную продукцию. По предварительным подсчетам, это более 500 тысяч пачек табачных изделий различных марок и свыше 400 тысяч нерасфасованных сигарет на общую сумму порядка 53 миллиона рублей. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Росгвардии", – проинформировала Волк.

По имеющимся данным, в цеху работали семеро мигрантов-нелегалов. После уплаты штрафов они будут выдворены из России.
Оперативники устанавливают круг лиц, которые имеют отношение к производству контрафактного товара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Накануне Волк также сообщала, что сотрудники полиции в Подмосковье пресекли деятельность крупной подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков мощностью порядка 300 килограммов мефедрона в месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Краснодарский крайКубаньМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПроисшествиятабакНелегальные мигранты
 
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