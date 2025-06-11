https://crimea.ria.ru/20250611/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-sredy-1147117261.html
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T07:09
2025-06-11T07:09
2025-06-11T07:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136601248_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_d2e5e872f6b7ebffab03b77304d85b9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне заторов на мостовом переходе также не наблюдалось. На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krym-cherez-dnr---iz-moskovskoy-oblasti-zapustyat-tranzitnyy-avtobus-1147086791.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136601248_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c258e5ddd83ad023dc554e3edc2fa8db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
На Крымском мосту утром в среду проезд свободен с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Накануне заторов на мостовом переходе также не наблюдалось.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.