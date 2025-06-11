https://crimea.ria.ru/20250611/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-sredy-1147117261.html

Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды

Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды

Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T07:09

2025-06-11T07:09

2025-06-11T07:03

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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керчь

тамань

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне заторов на мостовом переходе также не наблюдалось. На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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