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Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T07:09
2025-06-11T07:03
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне заторов на мостовом переходе также не наблюдалось. На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды

На Крымском мосту утром в среду проезд свободен с обеих сторон

07:09 11.06.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в среду свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Накануне заторов на мостовом переходе также не наблюдалось.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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