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Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды
Проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост в среду вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T22:08
2025-06-11T22:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост в среду вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение дня на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдались очереди со стороны Краснодарского края. В 10 утра со стороны Кубани проезда ждали 95 автомобилей, к обеду очередь выросла уже до 155 авто. После 17 часов вечера заторов уже не было.На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250610/v-krym-cherez-dnr---iz-moskovskoy-oblasti-zapustyat-tranzitnyy-avtobus-1147086791.html
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка к вечеру среды

На Крымском мосту в среду вечером проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода

22:08 11.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост в среду вечером свободен с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

В течение дня на транспортном переходе через Керченский пролив наблюдались очереди со стороны Краснодарского края. В 10 утра со стороны Кубани проезда ждали 95 автомобилей, к обеду очередь выросла уже до 155 авто. После 17 часов вечера заторов уже не было.
На Крымскому мосту действуют повышенные меры транспортной безопасности, любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежит проверке.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Транспорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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