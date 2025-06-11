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Крым поучаствует в формировании новых целей ООН

Крым поучаствует в формировании новых целей ООН - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Крым поучаствует в формировании новых целей ООН

Делегация из Крыма примет участие во всемирном совете организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), который пройдет в Китае в октябре, где будет... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T06:08

2025-06-11T06:08

2025-06-11T06:08

радио "спутник в крыму"

янина павленко

ялта

крым

оон

новости крыма

культурное наследие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Делегация из Крыма примет участие во всемирном совете организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), который пройдет в Китае в октябре, где будет приниматься решение о еще одной цели деятельности ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Павленко, визит в Китай станет одним из главных результатов Международной конференции городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", которая прошла на днях в Ялте.По ее итогам участники мероприятия подписали важную декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие", которая будет передана в ООН, подчеркнула Павленко.Только здесь, в Большой Ялте, на Южном берегу Крыма, сосредоточено более 600 объектов культурного наследия, и более 200 из них – памятники, выявленные за 11 лет пребывания республики в составе России, отметила она.Принятую в Ялте декларацию передадут для рассмотрения и обсуждения на всемирном культурном саммите, который пройдет 27 – 30 сентября в Барселоне, а принимать решения и вырабатывать планы, по ее словам, будут в октябре, на всемирном совете ОГМВ в Китае."И конечно же, мы посетим обязательно это мероприятие. И надеемся, что с поддержкой наших коллег из Латинской Америки, Монголии, Китая, Белоруссии, стран СНГ нам удастся "протянуть" эту норму и сделать 18-й целью деятельности Организации объединенных наций сохранение культурного наследия", – сказала Павленко.Она отметила, что принятие такой декларации именно в Крыму - очень важный и знаковый шаг еще и потому, что произошло это на первой после воссоединения Крыма с Россией конференции подобного рода – "с таким широким составом участников со всего мира".По ее словам, иностранные гости остались под большим впечатлением от увиденного на Южном берегу Крыма в том числе благодаря насыщенной программе, которая включила посещение объектов туристического показа из числа культурного наследия республики.Таким образом Крыму удалось еще раз подчеркнуть значимость межмуниципального общения – своеобразных мостов дружбы между представителями городов, стран и континентов, отметила Павленко.Доказательством тому стал ряд предложений, поступивших от стран из разных концов света."Нам поступило предложение заключить соглашение о побратимстве между одним из старейших городов на территории Большой Ялты – Алупкой с турецким Бодрумом. Такие же предложения поступили из Сирии, Испании, Аргентины. Безусловно, все эти вопросы в ближайшее время будут прорабатываться", – заключила Павленко.Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов, регионов и их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница" Что туристы ждут от отдыха в Крыму В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, крым, оон, новости крыма, культурное наследие