https://crimea.ria.ru/20250611/krym-pouchastvuet-v-formirovanii-novykh-tseley-oon-1147092635.html
Крым поучаствует в формировании новых целей ООН
Крым поучаствует в формировании новых целей ООН - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крым поучаствует в формировании новых целей ООН
Делегация из Крыма примет участие во всемирном совете организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), который пройдет в Китае в октябре, где будет... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T06:08
2025-06-11T06:08
2025-06-11T06:08
радио "спутник в крыму"
янина павленко
ялта
крым
оон
новости крыма
культурное наследие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Делегация из Крыма примет участие во всемирном совете организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), который пройдет в Китае в октябре, где будет приниматься решение о еще одной цели деятельности ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Павленко, визит в Китай станет одним из главных результатов Международной конференции городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", которая прошла на днях в Ялте.По ее итогам участники мероприятия подписали важную декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие", которая будет передана в ООН, подчеркнула Павленко.Только здесь, в Большой Ялте, на Южном берегу Крыма, сосредоточено более 600 объектов культурного наследия, и более 200 из них – памятники, выявленные за 11 лет пребывания республики в составе России, отметила она.Принятую в Ялте декларацию передадут для рассмотрения и обсуждения на всемирном культурном саммите, который пройдет 27 – 30 сентября в Барселоне, а принимать решения и вырабатывать планы, по ее словам, будут в октябре, на всемирном совете ОГМВ в Китае."И конечно же, мы посетим обязательно это мероприятие. И надеемся, что с поддержкой наших коллег из Латинской Америки, Монголии, Китая, Белоруссии, стран СНГ нам удастся "протянуть" эту норму и сделать 18-й целью деятельности Организации объединенных наций сохранение культурного наследия", – сказала Павленко.Она отметила, что принятие такой декларации именно в Крыму - очень важный и знаковый шаг еще и потому, что произошло это на первой после воссоединения Крыма с Россией конференции подобного рода – "с таким широким составом участников со всего мира".По ее словам, иностранные гости остались под большим впечатлением от увиденного на Южном берегу Крыма в том числе благодаря насыщенной программе, которая включила посещение объектов туристического показа из числа культурного наследия республики.Таким образом Крыму удалось еще раз подчеркнуть значимость межмуниципального общения – своеобразных мостов дружбы между представителями городов, стран и континентов, отметила Павленко.Доказательством тому стал ряд предложений, поступивших от стран из разных концов света."Нам поступило предложение заключить соглашение о побратимстве между одним из старейших городов на территории Большой Ялты – Алупкой с турецким Бодрумом. Такие же предложения поступили из Сирии, Испании, Аргентины. Безусловно, все эти вопросы в ближайшее время будут прорабатываться", – заключила Павленко.Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов, регионов и их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что представил Крым в Москве на Всероссийском форуме "Здравница" Что туристы ждут от отдыха в Крыму В Севастополе составили портрет среднестатистического туриста
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янина павленко, ялта, крым, оон, новости крыма, культурное наследие
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым.
Делегация из Крыма примет участие во всемирном совете организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), который пройдет в Китае в октябре, где будет приниматься решение о еще одной цели деятельности ООН. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам Павленко, визит в Китай станет одним из главных результатов Международной конференции городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", которая прошла
на днях в Ялте.
По ее итогам участники мероприятия подписали важную декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие", которая будет передана в ООН, подчеркнула Павленко.
"Это очень знаково – в год 80-летия Великой Победы и прохождения Ялтинской конференции, где зарождался новый миропорядок, снова в Ялте принять декларацию, поддержанную всеми членами, чтобы определить: восемнадцатой целью устойчивого развития деятельности ООН должно явиться сохранение культурного наследия. У каждой страны оно свое. У нас оно просто богатейшее", – сказала Павленко.
Только здесь, в Большой Ялте, на Южном берегу Крыма, сосредоточено более 600 объектов культурного наследия, и более 200 из них – памятники, выявленные за 11 лет пребывания республики в составе России, отметила она.
Принятую в Ялте декларацию передадут для рассмотрения и обсуждения на всемирном культурном саммите, который пройдет 27 – 30 сентября в Барселоне, а принимать решения и вырабатывать планы, по ее словам, будут в октябре, на всемирном совете ОГМВ в Китае.
"И конечно же, мы посетим обязательно это мероприятие. И надеемся, что с поддержкой наших коллег из Латинской Америки, Монголии, Китая, Белоруссии, стран СНГ нам удастся "протянуть" эту норму и сделать 18-й целью деятельности Организации объединенных наций сохранение культурного наследия", – сказала Павленко.
Она отметила, что принятие такой декларации именно в Крыму - очень важный и знаковый шаг еще и потому, что произошло это на первой после воссоединения Крыма с Россией конференции подобного рода – "с таким широким составом участников со всего мира".
"Эта конференция – результат нашего последнего заседания ОГМВ в Египте. Там мы предложили всем коллегам приехать в Крым и своими глазами убедиться, как он живет и развивается. Ведь у многих, к сожалению, очень искаженное мнение о Крыме и крымчанах. Поэтому для нас особенно важно было, чтобы представители многих стран приехали", – сказала Павленко.
По ее словам, иностранные гости остались под большим впечатлением от увиденного на Южном берегу Крыма в том числе благодаря насыщенной программе, которая включила посещение объектов туристического показа из числа культурного наследия республики.
Таким образом Крыму удалось еще раз подчеркнуть значимость межмуниципального общения – своеобразных мостов дружбы между представителями городов, стран и континентов, отметила Павленко.
Доказательством тому стал ряд предложений, поступивших от стран из разных концов света.
"Нам поступило предложение заключить соглашение о побратимстве между одним из старейших городов на территории Большой Ялты – Алупкой с турецким Бодрумом. Такие же предложения поступили из Сирии, Испании, Аргентины. Безусловно, все эти вопросы в ближайшее время будут прорабатываться", – заключила Павленко.
Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов, регионов и их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН.
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