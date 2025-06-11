https://crimea.ria.ru/20250611/krym-obmenyaetsya-turisticheskim-opytom-s-tuloy-i-kalugoy-1147128023.html

Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой

Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой

Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Крыма. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T22:28

2025-06-11T22:28

2025-06-11T22:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Крыма.Совместная работа регионов будет направлена на устойчивое развитие туристской индустрии в регионах и создавать условия для повышения туристического спроса.Как уточнили в профильном министерстве, регионы будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в вопросах продвижения турпродуктов, реализовывать совместные проекты, рассчитанные на внутренний туризм.Кроме того, предполагается взаимный обмен опытом, имеющимися методичками, программами.Ранее глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий заявлял, что республика является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"В Севастополе составили портрет среднестатистического туристаКрым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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