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Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой
Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой
Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Крыма. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T22:28
2025-06-11T22:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Крыма.Совместная работа регионов будет направлена на устойчивое развитие туристской индустрии в регионах и создавать условия для повышения туристического спроса.Как уточнили в профильном министерстве, регионы будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в вопросах продвижения турпродуктов, реализовывать совместные проекты, рассчитанные на внутренний туризм.Кроме того, предполагается взаимный обмен опытом, имеющимися методичками, программами.Ранее глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий заявлял, что республика является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"В Севастополе составили портрет среднестатистического туристаКрым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
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Крым обменяется туристическим опытом с Тулой и Калугой

Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в сфере туризма

22:28 11.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Крым будет сотрудничать с Тульской и Калужской областями в туристической сфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Крыма.

"В рамках Международного туристического форума "Путешествуй!" Министерство курортов и туризма РК подписало соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Тульской и Калужской областями", – сказано в сообщении.

Совместная работа регионов будет направлена на устойчивое развитие туристской индустрии в регионах и создавать условия для повышения туристического спроса.
Как уточнили в профильном министерстве, регионы будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в вопросах продвижения турпродуктов, реализовывать совместные проекты, рассчитанные на внутренний туризм.
Кроме того, предполагается взаимный обмен опытом, имеющимися методичками, программами.
Ранее глава минкурортов Крыма Сергей Ганзий заявлял, что республика является одним из лидеров санаторно-курортной отрасли России и готов будет принять у себя Всероссийский форум "Здравница" в 2026 году.
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