https://crimea.ria.ru/20250611/kaliforniya-protiv-trampa-situatsiya-v-ssha-na-fone-protestov-1147118670.html
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T08:26
2025-06-11T08:26
2025-06-11T08:26
сша
дональд трамп
протесты
в мире
лос-анджелес
миграционная политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе, где полиция продолжает задержания, сообщает РИА Новости.По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, за четыре дня беспорядков были задержаны не менее 378 человек, из них около 200 за последние сутки, и число задержаний растет."Начиная с субботы мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", – заявил Макдоннелл.На этом фоне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией Дональда Трампа.В своем публичном обращении он призвал американцев не подчиняться президенту США, на пути которого Калифорния может оказаться первой, но "на этом все не закончится".Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем публичном заявлении в соцсети X не только объявила о введении ограничений, но и дала понять свое отношение к действиям Белого дома в ответ на беспорядки в штате."Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента", – написала Басс, предупредив о задержаниях в случае нарушений.Позже еще в ряде районов Лос-Анджелеса также начался комендантский час из-за протестов, однако сотни человек по-прежнему оставались на улицах города.Через несколько минут после наступления комендантского часа протестующие в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию.Комендантский час действует до 6 утра 11 июня (16.00 мск).Беспорядки в Лос-АнджелесеБеспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес помощи не запрашивали.Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.Президент США Дональд Трамп 9 июня заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за провал работы, что привело к беспорядкам и погромам в Калифорнии.К этому дню митингующие в Лос-Анджелесе, продолжая нападения на полицию, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим в Лос-Анджелесе резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции против иммиграционных рейдов в США начались еще в трех штатах: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками.Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес сгорел бы до тла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии Будет очень "весело": к чему приведут протесты в СШАТрамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
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сша, дональд трамп, протесты, в мире, лос-анджелес, миграционная политика, новости
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
Власти Калифорнии открыто выступили против Трампа и призвали американцев не повиноваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе, где полиция продолжает задержания, сообщает РИА Новости.
По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, за четыре дня беспорядков были задержаны не менее 378 человек, из них около 200 за последние сутки, и число задержаний растет.
"Начиная с субботы мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", – заявил Макдоннелл.
На этом фоне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией Дональда Трампа.
В своем публичном обращении он призвал американцев не подчиняться президенту США, на пути которого Калифорния может оказаться первой, но "на этом все не закончится".
"Другие штаты – следующие. Демократия – следующая... Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", – заявил Ньюсом.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем публичном заявлении в соцсети X не только объявила о введении ограничений, но и дала понять свое отношение к действиям Белого дома в ответ на беспорядки в штате.
"Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента", – написала Басс, предупредив о задержаниях в случае нарушений.
Позже еще в ряде районов Лос-Анджелеса также начался комендантский час из-за протестов, однако сотни человек по-прежнему оставались на улицах города.
Через несколько минут после наступления комендантского часа протестующие в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию.
Комендантский час действует до 6 утра 11 июня (16.00 мск).
Беспорядки в Лос-Анджелесе
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес помощи не запрашивали.
Также в министерстве обороны США не исключили
отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.
Президент США Дональд Трамп 9 июня заявил
, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за провал работы, что привело к беспорядкам и погромам в Калифорнии.
К этому дню митингующие в Лос-Анджелесе, продолжая нападения на полицию, перешли к поджогам
не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.
10 июня полиция стала стрелять по протестующим в Лос-Анджелесе
резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.
Протестные акции против иммиграционных рейдов в США начались еще в трех штатах: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками.
Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес сгорел бы до тла".
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