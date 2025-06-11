https://crimea.ria.ru/20250611/kaliforniya-protiv-trampa-situatsiya-v-ssha-na-fone-protestov-1147118670.html

Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов

Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T08:26

2025-06-11T08:26

2025-06-11T08:26

сша

дональд трамп

протесты

в мире

лос-анджелес

миграционная политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе, где полиция продолжает задержания, сообщает РИА Новости.По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, за четыре дня беспорядков были задержаны не менее 378 человек, из них около 200 за последние сутки, и число задержаний растет."Начиная с субботы мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", – заявил Макдоннелл.На этом фоне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией Дональда Трампа.В своем публичном обращении он призвал американцев не подчиняться президенту США, на пути которого Калифорния может оказаться первой, но "на этом все не закончится".Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем публичном заявлении в соцсети X не только объявила о введении ограничений, но и дала понять свое отношение к действиям Белого дома в ответ на беспорядки в штате."Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента", – написала Басс, предупредив о задержаниях в случае нарушений.Позже еще в ряде районов Лос-Анджелеса также начался комендантский час из-за протестов, однако сотни человек по-прежнему оставались на улицах города.Через несколько минут после наступления комендантского часа протестующие в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию.Комендантский час действует до 6 утра 11 июня (16.00 мск).Беспорядки в Лос-АнджелесеБеспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес помощи не запрашивали.Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.Президент США Дональд Трамп 9 июня заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за провал работы, что привело к беспорядкам и погромам в Калифорнии.К этому дню митингующие в Лос-Анджелесе, продолжая нападения на полицию, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим в Лос-Анджелесе резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции против иммиграционных рейдов в США начались еще в трех штатах: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками.Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес сгорел бы до тла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии Будет очень "весело": к чему приведут протесты в СШАТрамп запретил въезд в США гражданам ряда стран

https://crimea.ria.ru/20250524/ssha-bolshe-ne-budut-nesti-v-mir-demokratiyu-pod-dulom-pistoleta--tramp-1146684661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, протесты, в мире, лос-анджелес, миграционная политика, новости