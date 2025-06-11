Рейтинг@Mail.ru
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/kaliforniya-protiv-trampa-situatsiya-v-ssha-na-fone-protestov-1147118670.html
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T08:26
2025-06-11T08:26
сша
дональд трамп
протесты
в мире
лос-анджелес
миграционная политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147118885_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1d0d0a6a0d88c9c2914c6a1f8f7d1b63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе, где полиция продолжает задержания, сообщает РИА Новости.По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, за четыре дня беспорядков были задержаны не менее 378 человек, из них около 200 за последние сутки, и число задержаний растет."Начиная с субботы мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", – заявил Макдоннелл.На этом фоне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией Дональда Трампа.В своем публичном обращении он призвал американцев не подчиняться президенту США, на пути которого Калифорния может оказаться первой, но "на этом все не закончится".Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем публичном заявлении в соцсети X не только объявила о введении ограничений, но и дала понять свое отношение к действиям Белого дома в ответ на беспорядки в штате."Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента", – написала Басс, предупредив о задержаниях в случае нарушений.Позже еще в ряде районов Лос-Анджелеса также начался комендантский час из-за протестов, однако сотни человек по-прежнему оставались на улицах города.Через несколько минут после наступления комендантского часа протестующие в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию.Комендантский час действует до 6 утра 11 июня (16.00 мск).Беспорядки в Лос-АнджелесеБеспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес помощи не запрашивали.Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.Президент США Дональд Трамп 9 июня заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за провал работы, что привело к беспорядкам и погромам в Калифорнии.К этому дню митингующие в Лос-Анджелесе, продолжая нападения на полицию, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.10 июня полиция стала стрелять по протестующим в Лос-Анджелесе резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.Протестные акции против иммиграционных рейдов в США начались еще в трех штатах: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками.Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес сгорел бы до тла".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии Будет очень "весело": к чему приведут протесты в СШАТрамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
https://crimea.ria.ru/20250524/ssha-bolshe-ne-budut-nesti-v-mir-demokratiyu-pod-dulom-pistoleta--tramp-1146684661.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147118885_53:0:964:683_1920x0_80_0_0_d87da0663d194304af7e0cb31d961e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, протесты, в мире, лос-анджелес, миграционная политика, новости
Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов

Власти Калифорнии открыто выступили против Трампа и призвали американцев не повиноваться

08:26 11.06.2025
 
© AP PhotoГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов призвал американцев противостоять президенту США Дональду Трампу, которого обвинил в злоупотреблении властью. Такое же отношение к политике лидера страны публично высказала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив о введении комендантского часа в городе, где полиция продолжает задержания, сообщает РИА Новости.
По словам главы полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла, за четыре дня беспорядков были задержаны не менее 378 человек, из них около 200 за последние сутки, и число задержаний растет.
"Начиная с субботы мы наблюдаем тревожную эскалацию и незаконное опасное поведение... Блокирование автомагистралей, городских улиц и съездов, отказ выполнять законные приказы покинуть территорию и вмешательство в работу служб общественной безопасности является опасным, незаконным и не будет дозволено", – заявил Макдоннелл.
На этом фоне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что подал иск в суд, чтобы "немедленно остановить милитаризацию Лос-Анджелеса" администрацией Дональда Трампа.
В своем публичном обращении он призвал американцев не подчиняться президенту США, на пути которого Калифорния может оказаться первой, но "на этом все не закончится".
"Другие штаты – следующие. Демократия – следующая... Больше всего Дональд Трамп хочет, чтобы вы были верны, молчали, чтобы стать соучастниками в этот момент. Не поддавайтесь ему", – заявил Ньюсом.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в своем публичном заявлении в соцсети X не только объявила о введении ограничений, но и дала понять свое отношение к действиям Белого дома в ответ на беспорядки в штате.
"Я ввела комендантский час, который начнется сегодня в восемь вечера (06.00 среды мск) в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить плохих акторов, которые пользуются хаотичной эскалацией президента", – написала Басс, предупредив о задержаниях в случае нарушений.
Позже еще в ряде районов Лос-Анджелеса также начался комендантский час из-за протестов, однако сотни человек по-прежнему оставались на улицах города.
Через несколько минут после наступления комендантского часа протестующие в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию.
Комендантский час действует до 6 утра 11 июня (16.00 мск).

Беспорядки в Лос-Анджелесе

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Это было сделано по решению исключительно федеральных властей – власти округа Лос-Анджелес помощи не запрашивали.
Также в министерстве обороны США не исключили отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в штат Калифорния на подавление протестов.
Президент США Дональд Трамп 9 июня заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля Тома Хомана арестовал бы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за провал работы, что привело к беспорядкам и погромам в Калифорнии.
К этому дню митингующие в Лос-Анджелесе, продолжая нападения на полицию, перешли к поджогам не только ведомственных зданий, но и электромобилей и роботакси на улицах города, батареи которых быстро взрываются, создавая еще больше хаоса.
10 июня полиция стала стрелять по протестующим в Лос-Анджелесе резиновыми пулями, а также начала выборочные задержания участников акции.
Протестные акции против иммиграционных рейдов в США начались еще в трех штатах: Техас, Кентукки и Джорджия, но были разогнаны силовиками.
Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "Лос-Анджелес сгорел бы до тла".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Я бы арестовал его": Трамп высказался о наказании губернатора Калифорнии
Будет очень "весело": к чему приведут протесты в США
Трамп запретил въезд в США гражданам ряда стран
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая, 18:56
США больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
 
СШАДональд ТрампПротестыВ миреЛос-АнджелесМиграционная политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Смертельная авария на Кубани – "Ока" влетела в микроавтобус
09:35В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
09:22Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
09:04Трое детей ранены в результате удара ВСУ в Курской области
08:37В Севастополе назначили день выборов губернатора
08:26Калифорния против Трампа: ситуация в США на фоне протестов
08:08Массовое отключение воды в Керчи - прокуратура начала проверку
07:56В ФАС сделали заявление о цене на картофель в России
07:38Серия взрывов прогремела в Харькове
07:17У берегов Крыма и над приграничными регионами РФ сбили 32 беспилотника
07:09Крымский мост: оперативная обстановка на утро среды
06:55В Керчи авария на водоводе - массовое отключение по всему городу
06:28В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение
06:08Крым поучаствует в формировании новых целей ООН
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
22:59Групповой удар по Киеву и режим ЧС в Крыму – главное за день
22:5419-летний водитель без прав сбил ребенка на велосипеде под Севастополем
22:39Зачем Трамп снова заявил о победе США во Второй мировой
22:16В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня России
Лента новостейМолния