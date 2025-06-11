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К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные
К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные - РИА Новости Крым, 11.06.2025
К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные
К музейно-храмовому комплексу Новый Херсонес в Севастополе в праздничные выходные дни с 12 по 16 июня можно будет доехать на бесплатном автобусе, сообщил... РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T19:48
2025-06-11T19:48
2025-06-11T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. К музейно-храмовому комплексу Новый Херсонес в Севастополе в праздничные выходные дни с 12 по 16 июня можно будет доехать на бесплатном автобусе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также отметил, что по направлению в "Новый Херсонес" автобус будет делать остановку на улице Ерошенко, напротив поликлиники №2.Губернатор напомнил, что до Нового Херсонеса также можно добраться на маршрутках №№ 22, 73 и 74.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новом Херсонесе откроют обновленную экспозицию в честь Дня РоссииДень России в Крыму – где и как отметить праздникЭкспресс-шаттлы в "Новый Херсонес" будут совершать регулярные рейсы
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К Новому Херсонесу будет ходить бесплатный автобус в праздничные выходные
К Новому Херсонесу в праздничные выходные можно будет доехать на бесплатном автобусе