Рейтинг@Mail.ru
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250611/grozovoy-shtorm-nakroet-vostok-kryma-v-blizhayshie-chasy-1147134593.html
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T15:50
2025-06-11T15:58
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920901_0:48:854:528_1920x0_80_0_0_e447db41649ff97299973285471b93c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920901_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_5a2450afbf3a0f00e3c85a9cdef57638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы

На восточный Крым 11 июня обрушатся грозы с ливнями

15:50 11.06.2025 (обновлено: 15:58 11.06.2025)
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 11 июня в восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град", – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16В Крыму проверят систему оповещения
16:10Как будут работать медучреждения Крыма в праздничные дни
15:50Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
15:4736 трансформаторах подстанций обесточены в Алуште и окрестных поселках
15:37Крымчанка пойдет под суд за передачу украинской разведке данных о ПВО
15:22На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублей
15:10Сбила ребенка на "зебре" – крымчанка пойдет под суд за ДТП
14:55Два музея Симферополя объединились для новой экскурсии по Старому городу
14:38В медучреждения Крыма с начала года принято больше 1300 специалистов
14:20Украине передали первую партию тел военных
14:12В Крыму выделили почти 2 миллиарда на детский оздоровительный отдых
13:57Укронацисты распространяют в Севастополе новый фейк перед Днем России
13:43Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУР
13:28В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
13:21Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику по всему фронту
13:12Крымский мост: очередь выросла почти в два раза за час
12:54ВС РФ разбили пункт управления разведкой и наведения дальнобойных дронов
12:35Танковая дивизия ВС РФ наступает в Днепропетровской области – Минобороны
12:32Три женщины погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:29Агент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
Лента новостейМолния