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Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T15:50
2025-06-11T15:50
2025-06-11T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Грозовой шторм накроет восток Крыма в ближайшие часы
На восточный Крым 11 июня обрушатся грозы с ливнями
15:50 11.06.2025 (обновлено: 15:58 11.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ливни с грозой и градом обрушатся на восточный Крым в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 11 июня в восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град", – говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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