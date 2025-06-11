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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. На полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-11T00:01
2025-06-11T00:01
2025-06-10T22:31
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крымский гидрометцентр
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. На полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26... 28.В Ялте ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +26...28. В Алуште ночью температура воздуха составит +20..22, днем потеплеет до +29. В Евпатории ночью ожидается до +19, днем до +31. В Судаке и Феодосии ночью будет 21 градуса тепла, днем до +30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму ожидается до 31 градуса жары
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. На полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +25…30, в горах +19…24", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26... 28.
В Ялте ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +26...28. В Алуште ночью температура воздуха составит +20..22, днем потеплеет до +29. В Евпатории ночью ожидается до +19, днем до +31. В Судаке и Феодосии ночью будет 21 градуса тепла, днем до +30.
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