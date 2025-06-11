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Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. На полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-11T00:01

2025-06-11T00:01

2025-06-10T22:31

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. На полуострове сохранится жара, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26... 28.В Ялте ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +26...28. В Алуште ночью температура воздуха составит +20..22, днем потеплеет до +29. В Евпатории ночью ожидается до +19, днем до +31. В Судаке и Феодосии ночью будет 21 градуса тепла, днем до +30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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